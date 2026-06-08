SK바이오팜, 美에 K-바이오 진출 거점 ‘LinX’ 개소

국내 기업 미국 진출 위한 오픈이노베이션 거점

KOTRA·KASBP와 협력해 투자·법률·특허 자문

이달부터 바이오텍·스타트업 대상 입주사 모집

[사진자료] SK바이오팜, 美 뉴저지에 K-바이오 혁신 상생 플랫폼 ‘SK 라이프사이언스 링스(LinX)’ 개소 0 SK바이오팜이 지난 5일 국내 유망 제약·바이오 기업의 미국 시장 진출과 현지 성장을 지원하기 위해 'SK Life Science LinX'를 개소했다. (왼쪽부터) 김현철 한국보건산업진흥원 미국지사장, 유정준 SK Inc. 부회장, 강민석 KASBP 뉴저지/뉴욕 지부 회장, 이동훈 SK바이오팜 대표이사 사장, 김락곤 KOTRA 뉴욕무역관장, 김상호 주 뉴욕총영사, 김용근 Station C 주관 한림대 교수/SK바이오팜

SK바이오팜이 국내 제약·바이오 기업의 미국 시장 진출을 지원하기 위한 오픈 이노베이션 거점을 미국에 마련했다.SK바이오팜은 지난 5일 미국 뉴저지 소재 자회사 SK라이프사이언스 내에 오픈 이노베이션 공간 'SK 라이프사이언스 링스(SK Life Science LinX)'를 개소했다고 8일 밝혔다.LinX는 총 160평 규모로 조성됐으며, 공용 업무 공간과 개별 사무실, 회의실 등 현지 사업 수행에 필요한 인프라를 갖췄다. SK바이오팜은 이 공간을 활용해 국내 바이오 기업의 미국 시장 진출과 현지 사업 확대를 지원하는 'K-바이오 브리지(K-Bio Bridge)' 역할을 수행할 계획이다. 명칭의 'X'는 교류(eXchange), 확장(eXpansion), 기회 발굴(eXploration)을 의미한다.개소식에는 이동훈 SK바이오팜 사장을 비롯한 주요 임직원과 KOTRA 뉴욕무역관, 재미한인제약인협회(KASBP), 한국보건산업진흥원(KHIDI) 미국지사, 주뉴욕총영사관 관계자 등 100여 명이 참석했다. 행사에서는 SK바이오팜과 KOTRA, KASBP 뉴저지·뉴욕 지부 간 3자 업무협약(MOU)도 체결됐다.LinX에서는 KOTRA가 주도하는 'K-바이오 글로벌 이노베이션 링스(K-Bio Global Innovation LinX)' 프로그램이 운영된다. 현재 한국보건산업진흥원과 한림대학교가 운영하는 창업 지원 프로그램 'Station C'가 참여를 확정했으며, 추가 기관 참여도 논의 중이다.참여 기업들은 현지 정착 지원을 비롯해 법률·특허 자문, 투자자 네트워킹 등 미국 진출 초기 단계에 필요한 다양한 지원을 받을 수 있다. KASBP는 학술 심포지엄과 세미나 개최 등을 통해 현지 전문가 네트워크 구축을 지원할 예정이다.SK바이오팜은 이달 중 미국 진출을 희망하는 국내 바이오텍과 스타트업을 대상으로 공식 입주사 모집을 시작한다.이동훈 SK바이오팜 사장은 "SK 라이프사이언스 LinX는 단순한 공유 오피스를 넘어 국내 바이오 기업의 글로벌 성장을 지원하는 거점"이라며 "오픈 이노베이션을 통해 국내 기업들과 함께 글로벌 시장에서 실질적인 성과를 창출하는 상생 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.