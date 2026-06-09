구리 수택1동 행정복지센터 신청사 이전…15일부터 업무 개시

연면적 2,557㎡·지상 4층 규모…행정·복지·문화 아우르는 복합공간 조성

구리시 0 구리시 수택1동 행정복지센터 전경 신축 투시도. /구리시

새로운 청사를 마련한 경기 구리시 수택1동 행정복지센터가 오는 15일부터 본격적인 업무를 시작한다.9일 구리시에 따르면 수택1동 행정복지센터의 신청사 이전은 수택E구역 주택재개발정비사업조합이 건립한 건축물을 시에 기부채납하는 방식으로 추진됐다.수택동 333-1 일원에 조성된 신청사는 지하 1층부터 지상 4층까지 연면적 2557㎡ 규모로 조성됐으며, 총 36면의 주차 공간을 확보해 주민들의 이용 편의를 높였다.특히 영유아를 동반한 민원인을 위해 수유실을 새롭게 마련하는 등 복지·생활밀착형 편의시설을 확충해 주민들이 더 편리하게 청사를 이용할 수 있도록 했다.신청사 1층에는 민원실과 수유실을 배치해 행정서비스 기능을 강화했으며, 2층과 3층에는 복합 체육실과 주민자치 사무실을 조성해 주민자치 활성화와 평생학습 공간으로 활용할 수 있도록 했다. 또한 4층에는 소강당을 마련해 각종 주민 행사와 교육, 회의 등 다양한 지역 공동체 활동이 가능하도록 조성했다.김수영 수택1동장은 "신청사가 단순한 행정업무 공간을 넘어 주민들에게 더 나은 행정·복지 서비스를 제공하는 공간으로 자리매김하길 기대한다"며 "앞으로도 시민 중심의 행정서비스 제공과 주민 편의 증진을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.