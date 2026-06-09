이진환 남양주시의원 “다산신도시 개발이익 환원 속도내야”

GH 동부사업단 방문…다산·왕숙 연계방안도 촉구

이진환남양주시의원 0 남양주시 이진환 시의원(오른쪽)이 경기주택도시공사를 방문해 "다산-왕숙 생활 인프라 사업 속도내야"한다며 건의하고 있다. /남양주시의회

이진환 남양주시의회 의원이 다산신도시 개발이익 환원사업의 조속한 추진을 촉구하고 나섰다.9일 남양주시의회에 따르면 이 시의원은 전날 경기주택도시공사(GH) 동부사업단을 방문해 최정혜 시의원 당선인과 함께 다산신도시와 왕숙지구의 주요사업들을 점검했다.이 자리에서 한 이 시의원은 GH 동부사업단 다산역 인근 조속 이전, 다산 복합커뮤니티센터 조기 착공, 경의중앙선 복개공원 랜드마크화 추진, 경기 유니티 추가 신설, 다산신도시와 왕숙1지구를 연결할 유수지 복개 방안 등을 건의했다.이 의원은 다산신도시가 이미 많은 주민들이 생활하는 완성형 신도시로 접어들고 있고, 왕숙신도시 역시 향후 남양주의 핵심 성장축으로 두 지역을 하나의 생활권으로 연결하기 위한 교통·문화·예술·생활SOC 인프라의 적극적인 확충이 필요하다고 강조했다.특히 GH 동부사업단의 다산역 이전과 주요 기반시설 사업에 대해 주민 불편을 최소화할 수 있도록 현장 중심의 사업 추진체계를 갖추고 속도감 있게 검토해 줄 것을 요청했다. 또 경의중앙선 복개공원화 사업과 관련해서는 주민들이 체감할 수 있는 녹지·휴식공간을 확보하는 동시에 수도권 명소로 발돋움 할 수있는 랜드마크화를 주문했다.다산신도시에 조성된 전국최초 세대 통합 커뮤니티인 경기유니티에 대해서도 주민 수요와 생활권 확장을 고려해 사업 범위와 기능을 추가적으로 확대할 필요가 있다며, 추가 신설에 대해 GH의 적극적인 검토를 건의했다.아울러 다산신도시와 왕숙1지구의 유기적 연결을 위한 유수지 복개 방안도 함께 제안했다. 이 의원은 유수지 복개를 통해 단절된 공간을 연결하고, 공원·녹지 공간을 확대하여 두 신도시의 연계성과 주민 편의성을 향상시킬 것을 주문했다.이에 GH 관계자는 남양주시의회와 지속적으로 소통하며 지역 현안과 주민 불편사항을 면밀히 살피고, 다산신도시와 왕숙지구가 상생 발전할 수 있도록 관련 사업을 적극 검토하겠다는 입장을 밝혔다.이 의원은 "다산과 왕숙은 남양주의 미래 도시축을 형성하는 핵심 지역"이라며 "GH와 남양주시의회가 긴밀히 협력해 주민들이 체감할 수 있는 기반시설 확충과 생활환경 개선이 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 말했다.