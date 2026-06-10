장마철 지하주차장 안전, 시민이 직접 챙긴다

평택도시공사, '시민안전제보 제도' 확대 운영

평택시_배미공원 지하공영주차장 0 평택도시공사가 시내 공영주차장 안전이용을 위한 시민참여형 안전관리 제도인 '시민안전제보 제도'를 확대 운영한다. 사진은 2022년 7월 개장한 합정동 소재 배미공원 지하공영주차장 모습. /평택시

"지하주차장 내 위험 징후가 발견되면 아주 작은 것이라도 꼭 제보해주세요."평택도시공사가 여름철 우기를 대비한 안전사고 예방 조치의 일환으로 지난해 도입해 운영 중인 '시민안전제보 제도'를 올해 더 확대 운영한다.10일 공사에 따르면 시민안전제보 제도는 공영주차장을 이용하는 시민들이 시설물 이상, 재난 징후, 안전 위험요인 등을 직접 제보하는 시민 참여형 안전관리 제도다. 지난해 첫 시행 이후 주차장 내 크고 작은 위험요소를 선제적으로 해결하는 데 기여해 왔다는 게 공사측 평가다.특히 공사는 여름철 집중호우와 장마를 앞두고 침수 위험에 취약할 수 있는 지하 공영주차장 이용객들의 적극적인 관심과 제보가 절실하다고 강조했다. 밀폐된 지하공간의 특성상 누수 발생, 배수시설 막힘, 침수 우려 구간, 바닥 미끄럼 등 작은 이상 징후라도 현장을 가장 먼저 목격하는 이용객의 제보가 있어야만 신속한 사전 조치와 대형 사고 예방이 가능하기 때문이다.시민들은 공영주차장 곳곳에 부착된 QR코드를 통해 카카오톡 오픈채팅방에 접속한 후, 현장 사진이나 내용을 간편하게 제보할 수 있다. 긴급 상황 발생 시에는 주차장 내 비상연락망을 통해 즉시 신고도 가능하다. 접수된 제보는 담당 부서가 즉각 현장 점검 및 조치를 취하며, 처리 결과는 제보자에게 피드백된다.공사 관계자는 "지난해 시민 여러분의 적극적인 참여로 안전한 주차 환경을 유지할 수 있었다"며 "특히 올해 우기에는 지하주차장을 이용하는 시민들의 적극적인 제보가 있기를 기대한다"고 당부했다.