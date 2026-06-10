안민석 당선인 “학생 일상 중심으로 통학·학군 재검토하겠다”

통학 환경 개선과 학군 조정, 학교 시설 개방 문제 집중 점검

학생 중심 교육행정 전환과 AI 디지털교과서 도입 관리 약속

0610_(사진2)안민석_경청투어_학생중심_경기교육_만들겠다 0 안민석 경기도교육감 당선인이 10일 고양시의 한 카페에서 학부모들과 통학 환경, 학군 조정, 학교 시설 개방 등 교육 현안을 논의하고 있다.

안민석 경기도교육감 당선인이 고양 지역을 찾아 학부모들과 통학 환경, 학군 조정, 학교 시설 개방 등 교육 현안을 논의하고 학생 중심의 교육 행정 전환을 예고했다.안 당선인은 10일 당선 이후 경기교육의 당면 과제를 현장에서 직접 점검하기 위해 고양시 소재의 한 카페에서 학부모 및 학교운영위원회 관계자 등 교육 주체들이 참석한 가운데 현장 소통 행보인 '경청투어'를 개최했다.이날 간담회에서는 고양 지역 통학버스 운영 실태, 평준화와 비평준화 지역 간 학군 문제, 신도시 내 고등학교 부족, 학교 운동장과 체육관 개방 방안 등이 논의됐다. 인공지능(AI) 디지털교과서 도입에 따른 스마트폰 사용 관리, 학부모 소통 네트워크 복원 등도 다양한 주제로 다뤄졌다.학부모들은 통학과 학군 문제로 인해 학생들이 겪는 불편과 학습권 침해를 전달하는 한편, 지역 사회를 위한 학교 공간 개방의 필요성을 제안했다. 또한 AI교과서와 태블릿 PC 활용이 늘어나면서 학생 건강과 성장 발달에 대한 우려도 표했다.안 당선인은 이러한 지적에 대해 기존 교육 행정이 공급자 중심으로 운영돼 온 결과라고 진단했다. 그러면서 통학 환경, 학군, 디지털 교육 등 여러 현안을 학생의 일상과 생활을 기준으로 다시 살펴보겠다는 의지를 밝혔다.또한 안 당선인은 "현장에서 느끼는 비상식적인 제도와 일상적인 불편을 바로잡는 것이 경기교육 대전환의 시작점"이라며 "정의롭고 상식적인 경기교육을 전면에 내걸고 학생 중심으로 행정 시스템을 다시 설계하겠다"고 말했다.마지막으로 안 당선인은 "학부모를 단순한 민원 제기자가 아니라 교육의 중요한 주체로 인식하고, 교육청과 학부모가 수평적으로 소통하고 협력할 수 있는 제도적 창구를 마련하겠다"고 약속했다.