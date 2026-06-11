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[카드뉴스] 모기 쉽게 잡는 방법 TOP6

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박종규 기자

승인 : 2026. 06. 11. 15:06

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AI생성이미지 / 그래픽=박종규 기자
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[카드뉴스] 모기 쉽게 잡는 방법 TOP6

매일 밤 모기 때문에 잠을 설치고 계신가요?

알고 보면 모기는 습성과 행동만 이해해도 훨씬 쉽고 빠르게 잡을 수 있습니다.


1. 불을 끄고 휴대폰 플래시 하나만 켜기

모기는 사람의 체온과 이산화탄소를 따라 움직입니다.

방 전체를 밝게 켜두면 찾기 어렵지만, 주변을 어둡게 하고 한 곳만 비추면 움직임이 훨씬 눈에 잘 들어옵니다.


[핵심] 방 전체는 어둡게, 플래시 하나만 활용


2. 선풍기를 강풍으로 틀기

모기는 몸이 매우 가벼워 강한 바람을 오래 견디지 못합니다.

잠들기 전 선풍기를 틀어두면 모기의 접근을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.


[핵심] 강한 바람 활용, 침대 방향으로 바람 보내기


3. 벽에 앉은 모기는 천천히 접근하기

급하게 손을 휘두르면 손보다 먼저 공기의 움직임을 느끼고 도망갑니다.

손을 천천히 가까이 가져간 뒤 순간적으로 잡는 것이 성공률을 높이는 방법입니다.


[핵심] 천천히 접근, 마지막 순간 빠르게


4. 양손으로 위 아래로 감싸듯 잡기

한 손으로 빠르게 내리치면 손보다 먼저 생기는 공기의 압력을 느끼고

순식간에 날아오르는 경우가 많습니다.


양손으로 위와 아래를 감싸듯 접근하면 도망갈 공간이 줄어들고, 

공기 흐름도 분산되어 모기를 잡을 확율이 높아집니다. 


[핵심] 양손 사용, 도망갈 공간 차단


5. 커튼 뒤와 침대 밑부터 확인하기

모기는 낮 동안 어둡고 조용한 공간에서 쉬는 경우가 많습니다.

커튼 뒤, 침대 밑, 옷걸이 주변을 먼저 살펴보면 생각보다 쉽게 발견할 수 있습니다.


[핵심] 커튼 뒤, 가구 틈새 확인


6. 자기 전 5분 점검하기


모기를 잡는 것보다 집 안으로 들어오지 않게 하는 것이 가장 중요합니다.

창문, 방충망 틈, 현관문, 베란다와 화분 주변을 확인하는 습관이 큰 도움이 됩니다.


[핵심] 방충망 확인, 고인 물 제거


모기를 잘 잡는 사람들의 공통점은 '미리 예방하는 습관'입니다.

창문과 방충망을 한 번 확인하고, 잠들기 전 5분만 투자해 보세요.

오늘 밤은 모기 걱정 없이 편안하게 주무실 수 있습니다.




박종규 기자

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