한국수출입은행, EDCF 혁신 원년 선언…투명성 제고·9조 신규 지원

재경부와 '2026년 대외경제협력기금 혁신전략 보고회' 개최

정책 실명제, 사업 이력제 통한 투명성 강화 방침도 소개

수원국과 협력 강화로 현지 소요비용 현지화 계약 등 예정

황기연 행장 EDCF 혁신전략 보고회 0 황기연 한국수출입은행장이 10일 서울 중구 은행회관에서 열린 '2026 EDCF 혁신전략 보고회'에서 인사말을 하고 있다./한국수출입은행

한국수출입은행이 대외경제협력기금(EDCF)의 투명성과 책임성을 높이고, 인공지능(AI)·공급망·문화 등 전략 분야에 대한 지원을 확대한다. 2026년을 '투명·공정 EDCF의 원년'으로 삼고, 2028년까지 3년간 약 9조원 규모의 신규 지원을 추진한다는 계획이다.한국수출입은행은 지난 10일 서울 중구 은행회관에서 '2026년 대외경제협력기금(EDCF) 혁신전략 보고회'를 개최했다고 11일 밝혔다. 재정경제부와 공동 개최한 이번 보고회에는 기업, 유관기관, 학계 관계자 등 200여명이 참석했다.이날 보고회에서는 투명성·책임성 강화, AI·공급망·문화 중점 분야 집중, 우리 기업 사업 현장 애로 해소 등의 EDCF 혁신전략이 제시됐다. EDCF는 개발도상국에 낮은 금리로 차관을 제공해 경제 발전과 한국과의 경제협력을 지원하는 정부 기금으로, 수은이 재정경제부로부터 위탁받아 운용·관리하고 있다.이번 혁신전략의 핵심은 투명성·책임성 강화와 AI·공급망·문화 등 중점 분야 집중, 기업 현장 애로 해소다.먼저 수은은 사업의 발굴부터 승인·평가 과정의 핵심 사업 정보를 공개하는 정책 실명제와 사업 이력제를 도입해 의사결정 이력을 투명하게 기록하고 관리하겠다는 계획을 내놨다. 심사 단계에서 민간 전문가 참여를 확대하고, 통합 현장점검과 내부 신고 제도를 새로 갖추는 한편 위법·부당행위에 대한 제재도 강화해 사전·사후 통제장치를 촘촘히 한다는 취지다.9조원 규모의 EDCF를 신규 승인하는 중기 운용 방향도 함께 소개했다. 한국의 AI 경쟁력과 개발도상국의 디지털 수요가 만나는 접점을 넓혀 K-콘텐츠 확산과 핵심광물 공급망 협력 기반을 다지는 등 파급효과가 큰 사업을 적극적으로 발굴한다는 계획이다.아울러 중소기업의 EDCF 사업 참여 기회를 넓히기 위한 제도개선과, 환율 등으로 사업 추진에서 겪는 어려움을 완화하기 위해 수원국과의 협의 강화로 현지 소요비용에 대한 현지화 계약 등도 진행할 예정이다.황기연 행장은 "투명성과 공정성을 EDCF의 새로운 기준으로 삼아 국민이 믿고 맡길 수 있는 기금으로 거듭나겠다"며 "이 약속을 토대로 AI·공급망·문화 분야의 시그니처 사업을 발굴하고, 대기업뿐 아니라 중소기업까지 함께 성장하는 개발협력으로 우리 경제의 외연을 넓혀 가겠다"고 말했다.