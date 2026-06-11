정책금융기관 6곳, 지역기업 찾아간다…“2028년 지방에 164조 공급”

금융위, 6개 정책금융기관과 '정책금융 동행' 행사 개최

권역별 주요 도시 중심으로 순차 개최하며 현장 소통 확대

이억원 "국가 균형 발전 반드시 완수해야 할 시대적 사명"

금융위_260611_정책금융 동행 대전에서 첫 개최_2 0 이억원 금융위원장(왼쪽 아홉 번째)이 11일 오후 대전 인터시티호텔에서 6개 정책금융기관(산업은행, 기업은행, 신용보증기금, 수출입은행, 무역보험공사, 기술보증기금)과 함께 개최한 '정책금융 동행' 행사에서 기념 촬영하고 있다./금융위원회

금융위원회와 6개 정책금융기관이 지역기업 지원을 위해 현장 중심의 공동 지원체계를 가동한다. 2028년까지 지방에 공급하는 정책자금을 연 164조원으로 확대하고, 지역기업이 낮은 금리·높은 한도로 자금을 이용할 수 있도록 지원을 강화하겠다는 방침이다.금융위원회는 11일 대전에서 6개 정책금융기관(산업은행·기업은행·신용보증기금·수출입은행·무역보험공사·기술보증기금)과 함께 '정책금융 동행' 행사를 개최했다고 밝혔다.정책금융 동행은 정책금융기관이 지역 산업 현장을 직접 찾아가 기업과 소통하고, 기업별 수요에 맞는 금융지원 방안을 종합적으로 연계·지원하기 위해 마련한 현장 중심형 정책금융 협업 플랫폼이다.이날 간담회는 1부와 2부로 나눠 진행됐다. 1부에서는 금융위와 정책금융기관, 지역상공회의소, 대전·충청권 지역기업 70여개사가 참여해 정부의 지역금융 추진 정책을 공유하고 지역 맞춤형 정책금융 지원방안 등에 대해 논의했다.2부에서는 정책금융기관별 지역기업 지원 프로그램을 설명하고, 상담 부스를 통한 맞춤형 금융상담도 진행했다. 지역상공회의소 회장, 대전·충남 지역기업의 애로사항 및 지역금융 활성화를 위한 질의하는 시간도 가졌다.이억원 금융위원장은 모두 발언에서 "충청권은 과학기술과 연구개발 역량이 집약된 대한민국의 핵심 성장축"이라며 "대전을 중심으로 전문 연구기관과 혁신기업이 유기적으로 연결돼 있는 만큼, 충청권이 첨단기술 시대를 이끌 주요 거점으로 도약할 것"이라고 말했다.금융위는 지방 우대금융 확산을 위해 정책금융 지방공급 확대목표제 참여 기관을 기존 4곳에서 6곳으로 늘리기로 했다. 기존 산업은행·기업은행·신용보증기금·기술보증기금에 이어 수출입은행과 무역보험공사가 새로 참여한다.이에 따라 지방 정책자금 공급 규모는 2026년 141조원에서 2027년 151조원, 2028년 164조원으로 확대된다. 지방공급 비중도 2028년 45.0%까지 높인다는 계획이다.이 위원장은 "국가 균형 발전은 우리 경제의 새로운 도약을 위해 반드시 완수해야 할 시대적 사명"이라며 "지역에 대해서는 더 낮은 금리, 더 높은 한도로 자금을 이용할 수 있도록 정부와 6개 정책금융기관이 모든 역량을 총동원할 것"이라고 강조했다.금융위는 지방 우대금융이 정책금융과 민간금융에 뿌리내릴 수 있도록 지원체계를 구축한다. 우선 대기업이나 금융기관이 정책금융기관에 출연하고, 이를 바탕으로 지역·중소 협력사를 지원하는 상생금융 공급을 확대할 방침이다.지역 에너지 대전환과 K-GX 금융지원도 강화한다. 또 정책금융기관 종합평가지표(KPI)에 지방 우대금융 지표를 반영해 실행력을 높인다는 계획이다. 민간금융의 지방 자금공급 확대도 유도한다. 올해 하반기 지방은행과 인터넷은행의 중소기업 공동대출 혁신서비스 지정을 검토해 지방은행의 고객 기반과 수익성을 높인다는 구상이다.저축은행과 상호금융에 대해서는 비수도권 차주대출 한도 상향과 대출 예대율 우대 방안을 추진한다. 또 지역금융 접근성 제고를 위해 내달부터 일부 우체국에서 4대 은행의 대출 서비스를 이용할 수 있도록 하는 시범사업도 본격적으로 개시하기로 했다.