‘소확행’ 구리시…생활속 불편 해소 위한 소규모 주민숙원사업 완료

각 동 맞춤형 시설 정비 통해 시민 체감 행정서비스 실현

구리시 0 구리시가 '2026년 소규모 주민숙원사업' 일환으로 교체작업을 완료한 교문2동 파고라 모습. /구리시

경기 구리시가 주민들에게 '소·확·행(소소하지만 확실한 행복)'을 선사하는 정책 행보로 좋은 평가를 받고 있다.구리시는 각 동의 노후·훼손 시설을 정비하고 주민 생활 불편을 해소하기 위해 추진한 '2026년 소규모 주민숙원사업'을 완료했다고 11일 밝혔다.이번 사업은 주민 생활과 밀접한 소규모 시설 개선을 통해 쾌적한 도시환경을 조성하고 주민 만족도를 높이기 위해 추진됐다.시는 사업비를 각 동 행정복지센터에 재배정하고, 각 동 행정복지센터와 주민들과 직접 소통하며 지역별 수요를 반영해 사업을 추진함으로써 주민 숙원사항을 신속하게 해결하는 데 중점을 뒀다.사업 내용으로는 동구동과 수택3동이 경로당 낡은 시설을 정비해 어르신들의 이용 편의를 높였으며, 교문1동은 쓰레기 무단투기 예방을 위한 안내 영상 송출용 투사기(프로젝터)를 설치했다.또한 교문2동은 낡은 정자(파고라)와 긴걸상(벤치)을 교체해 주민 휴식 공간을 개선했으며, 수택1동은 주민들에게 각종 행정정보를 효과적으로 제공할 수 있도록 행정 게시대를 설치했다. 수택2동은 유휴지를 정비해 마을 환경을 개선하는 등 지역별 특성과 주민 요구를 반영한 다양한 사업을 추진했다.구리시 관계자는 "소규모 주민숙원사업은 주민들의 생활과 가장 가까운 곳에서 불편을 해소하는 생활밀착형 사업"이라며 "앞으로도 시민들의 의견을 적극 반영해 쾌적하고 살기 좋은 도시환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.