“왜 WM만 성과급 더 받나”… 증권사판 삼전 사태 번진다



비관리계좌란 전담 PB가 배정되지 않은 채 고객이 직접 거래·관리하는 계좌를 말한다. 고객이 별도로 PB 서비스를 신청하지 않고 단순 거래만 하더라도 해당 계좌는 지점 계좌로 분류된다. PB가 해당 고객 계좌에 영업하거나 관리하지 않더라도 발생한 수수료 수익은 PB가 가져가는 구조다. 최근 증시 활황에 거래대금 규모가 커지면서 해당 수익이 불어나자 이를 두고 WM과 비WM 직원들간 논쟁이 시작된 것이다.



이를 두고 업계선 '제2의 삼성전자 사태' 판박이란 지적이 나온다. 앞서 삼성전자는 반도체(DS)직원과 비반도체 직원간 성과급을 두고 갈등을 빚은 바 있다. 초호황기를 누리는 반도체 부문 직원들이 '특별성과급'을 신설해 다른 부문과의 성과금 격차를 크게 벌리면서다. 비반도체 직원들은 그간 벌어들인 이익 재원을 반도체 부문에 투자한 만큼 성과를 모두 나눠야 한다는 입장이었다. 하지만 반도체 부문 직원들이 다른 부문과는 성과를 공유하지 않겠다고 선언하면서 삼성전자의 노사 간 갈등에 이어 각 부문 노조 간 갈등까지 번진 바 있다.



증권사 WM 직원들도 비슷한 논리다. WM의 성과를 비WM 직원들과 나누지 않겠다는 것이다. 비DS 직원이 '반도체 성과는 전사적 결과물'이라고 주장한 것처럼, 비WM 직원은 비관리계좌 수익 역시 회사 전체의 성과라고 목소리를 높이고 있다. 시장 호황이 만든 풍성한 성과급이 증권사에서도 보상 불균형을 드러내는 촉매제가 된 셈이다.



11일 증권업계에 따르면 비관리계좌 성과를 놓고 내부 불만이 제기되는 증권사는 미래에셋·한국투자·삼성·KB·메리츠증권 5개사로 파악된다. 비관리계좌란 전담 PB가 없는 계좌로, 고객이 별도의 PB 배정 없이 단순 거래만 하는 경우가 대표적이다. 이 계좌들은 1차적으로는 지점 계좌로 분류되는데, 문제는 여기서 발생하는 수수료 수익이 해당 지점 PB들의 실적에 합산돼 성과급 근거로 활용된다는 데 있다.







