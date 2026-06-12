나경원 “내가 오세훈이었다면 당장 재선거 선언…문제 선거구 재선거해야”

소통관 기자회견 하는 나경원 의원<YONHAP NO-5495> 0 국민의힘 나경원 의원이 12일 국회 소통관에서 6·3 지방선거 부실 사태 관련 기자회견을 하고 있다. /연합

나경원 국민의힘 의원은 12일 6·3 지방선거 과정에서 불거진 '투표용지 부족 사태'와 관련해 "제가 (오세훈) 서울시장 당선자였다면 지금 당장 잠실 올림픽공원 현장으로 가서 재선거를 선언할 것"이라고 말했다.나 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "문제 있는 선거구는 반드시 재선거해야 한다"며 이같이 밝혔다.나 의원은 "이번 지방선거는 단순한 관리 부실을 넘어선 불공정이었다"며 "우연이 반복되면 필연이 되듯, 실수도 반복되면 고의가 된다. 명확한 부실의 근거가 이정도로 겹겹이 조직적으로 쌓인다면 우리는 이를 단순한 무능이나 행정착오가 아니라 명백한 부정으로 규정할 수밖에 없다"고 비판했다.나 의원은 이번 사태를 "헌정사상 유례없는 국민 참정권 박탈사태"라고 규정하며 "문제 있는 선거구는 반드시 재선거해야 한다"고 재차 강조했다.이어 "결과적으로 투표하지 못한 숫자가 당락을 바꿀 규모가 아니라고 해서 국가가 주권자의 참정권을 원천 봉쇄한 헌법적 위법성마저 덮어지는 것은 아니다"라며 "선거의 유효성은 결과적 득표차가 아니라 그 전 단계인 절차의 헌법적 정당성에 있다"고 주장했다.또 "선거는 표계산이 전부가 아니다. 권력의 정당성을 승인받는 엄숙한 민주주의의 계약"이라며 "이번 사태는 국민 참정권 박탈 참사다. 공정을 책임져야 할 선거관리위원회가 투표권 행사를 위해 찾아온 주권자를 '투표용지가 없다'며 문전박대한 헌정사상 초유의 헌법 파괴행위"라고 꼬집었다.나 의원은 선관위를 향해 직권에 의한 부분 재선거를 실시해야 한다고 요구했다. 그는 "선관위는 법원 판결 뒤에 숨지 말고 직권으로 '부분 재선거'를 결단하길 촉구한다"며 "선관위는 '결과에 영향이 없다'는 면책사유조차 될 수 없는 핑계로 책임을 회피해선 안 된다"고 말했다.아울러 "선관위 귀책사유로 투표권이 차단될 경우 결과를 불문하고 선거를 무효할 수 있도록 하는 법안을 대표 발의했다"며 "여야 합의로 즉시 처리해야 한다"고 촉구했다.이밖에도 나 의원은 △선관위 해체 후 새로운 거버넌스 구축 △당일 투표·현장 수개표 원칙 수립 △관외 사전투표 폐지 △사전 투표함 '24시간 시민 개방형 감시 체제' 도입 등을 요구했다.