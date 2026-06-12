교통현안 챙기기 나선 최현덕 남양주시장 당선인

국토부 찾아 별내선 연장 등 정책건의서 전달

최현덕_남양주시장 당선인 0 최현덕 남양주시장 당선인(오른쪽)이 11일 서울 중구 국토개발전시관에서 김이탁 국토교통부 제1차관에게 남양주시 현안사항 건의서를 전달하고 있다. /인수위원회

최현덕 남양주시장 당선인이 시민주권위원회 인수위원 인선 직후 첫 공식 일정으로 국토교통부를 방문하며 민선 9기 시정의 핵심 과제인 쾌속 교통망 확충과 도시 발전을 위한 행보에 나섰다.12일 인수위에 따르면 최 당선인은 전날 서울 중구 정동에 소재한 국토개발전시관에서 김이탁 국토교통부 제1차관을 만나 남양주시 주요 교통·도시 현안에 대해 폭넓은 의견을 교환했다.이날 면담에서 김 차관은 남양주시의 발전 가능성과 주요 현안에 깊은 관심을 표명하며 시민들의 교통불편 해소와 도시발전을 위한 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 국토교통부 차원의 적극적인 협조 의지를 밝혔다.면담에서는 남양주 시민들의 교통불편 해소와 미래성장 동력 확보를 위한 핵심 사업들이 집중 논의됐다. 최 당선인은 교통 분야에서 △별내선(8호선) 연장 광역철도사업 예비타당성조사 신청 △제6차 국도·국지도 건설 계획 반영(국도46호선, 국지도86호선, 국지도98호선) △강동하남남양주선 연장사업 추진 △제5차 광역교통시행계획 반영(3·6·8호선 연장) 등을 건의하며 정부의 적극적인 지원과 협조를 요청했다.도시 분야에서는 △훼손지 복구사업의 공원 시설률 상향 △양정역세권 도시개발사업에 대한 남양주도시공사 참여 필요성을 설명하고 시민 생활환경 개선과 도시 경쟁력 강화를 위한 제도적 지원 방안을 협의했다.최 당선인은 "남양주의 가장 시급한 과제 가운데 하나는 교통 문제 해결"이라며 "앞으로도 정부 부처와 국회, 관계 기관을 직접 찾아 주요 현안을 설명하고 지원을 이끌어내는 발로 뛰는 행정을 펼치겠다"고 강조했다.