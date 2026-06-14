“출동 혼선 없앤다”…경기도, ‘오송 참사’ 계기 유사 지하차도 명칭 정비

도내 중복·유사 명칭 25곳 정비 완료

오송 참사 계기 위치 혼동 방지 추진

내비게이션 반영·기초번호판 설치도 병행

경기도청 전경(2) 0 경기도청 전경.

경기도가 긴급 상황 발생 시 구조기관의 위치 혼선을 줄이기 위해 도내 지하차도 명칭 정비를 마무리했다.경기도는 동일하거나 비슷한 이름으로 사용돼 혼선 우려가 있던 도내 지하차도 28곳 가운데 25곳의 명칭 변경을 완료하고, 나머지 3곳은 관리 권한이 있는 기관에 이관했다고 14일 밝혔다.이번 정비는 2023년 충북 오송 궁평지하차도 참사 당시 발생한 오인 출동 사례를 계기로 추진됐다. 서로 다른 지역에서 같은 이름을 사용하거나 숫자로만 구분되는 지하차도가 있어 긴급 신고 시 정확한 위치 확인이 어렵다는 지적이 제기돼 왔다.도는 주민 의견 수렴과 전문가 자문, 지명·주소정보위원회 심의를 거쳐 지역 특성과 역사성을 반영한 새 명칭을 확정했다.주요 변경 사례로는 구리시 갈매지하차도가 갈매금강지하차도로, 화성시 봉담지하차도가 효행지하차도로 변경됐다. 또 광명IC지하차도는 사들지하차도로, 김포시 운양2·3지하차도는 각각 대촌지하차도와 발산지하차도로 이름이 바뀌었다. 용인시 삼막곡제2지하차도는 석성지하차도로 변경됐다.진안1·2·3지하차도는 서울국토관리청 관할 시설로 분류돼 후속 조치를 요청한 상태다.도는 명칭 변경에 따른 혼란을 최소화하기 위해 현장 명판 교체를 완료했으며 네이버지도와 카카오맵 등 주요 내비게이션 서비스에도 변경 내용을 반영했다.또 지하차도 진출입로와 내부에 기초번호판을 추가 설치해 재난 상황 발생 시 이용자가 자신의 위치를 보다 신속하고 정확하게 신고할 수 있도록 했다.김용재 도 토지정보과장은 "공공시설물 명칭은 재난 대응과 국민 안전에 직결되는 중요한 위치정보"라며 "앞으로도 시군과 협력해 유사·중복 명칭으로 인한 혼선이 발생하지 않도록 체계적으로 관리하겠다"고 말했다.