닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 자동차

현대차 ‘더 뉴 그랜저’에 장착된 넥센타이어 엔페라 슈프림 S

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010004884

글자크기

닫기

강태윤 기자

승인 : 2026. 06. 15. 10:21

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

엔페라 슈프림 S, 플래그십 사계절 타이어
팰리세이드·넥쏘 등에도 제품 공급
[사진2] 더 뉴 그랜저에 장착된 넥센타이어 엔페라 슈프림 S
더 뉴 그랜저에 장착된 '엔페라 슈프림 S / 제공=넥센타이어
넥센타이어가 현대차의 플래그십 세단 '더 뉴 그랜저'에 신차용 타이어를 공급한다. 넥센타이어는 플래그십 SUV '디 올 뉴 팰리세이드'와 국내 최초 양산 수소전기 SUV '디 올 뉴 넥쏘'에도 제품을 공급하며 현대차 프리미엄 라인업과의 협력을 확대 중이다.

15일 넥센타이어에 따르면 이번에 공급하는 제품은 고성능 프리미엄 차량을 위한 플래그십 사계절 타이어 '엔페라 슈프림 S'다. 넥센타이어는 7세대 그랜저 초기형 모델에 이어 이번 부분변경 모델에도 신차용 타이어를 공급하며 현대차 대표 플래그십 세단과의 협력 관계를 이어가게 됐다.

엔페라 슈프림 S는 저소음 흡음재 시스템 기술이 적용되어 통해 주행 시 발생하는 공명음을 효과적으로 저감한다. AI 빅데이터 기반 저소음 패턴 설계로 노면 소음과 진동의 실내 유입을 최소화해 우수한 정숙성과 승차감을 제공한다.

또한 AI 기반 하중 분산 설계와 4D 컴파운드를 적용해 뛰어난 그립력과 고속 주행 안정성을 확보한다. 최적화된 사이프 및 그루브 설계를 통해 마모 후에도 안정적인 성능을 유지한다. 공기역학적 사이드월 디자인을 적용해 회전 저항을 낮추고 연비 효율도 높였다.

넥센타이어 관계자는 "그랜저 페이스리프트 모델의 신차용 타이어로 선정된 것은 엔페라 슈프림 S의 정숙성·주행 성능이 플래그십 세단의 높은 기준을 충족했다는 의미"라며 "앞으로도 현대차 등과 전략적 협력을 강화하고 전기차·수소전기차 등 미래 모빌리티 분야까지 OE 공급을 확대하겠다 "고 말했다.

한편 넥센타이어는 포르쉐·메르세데스-벤츠·BMW·아우디 등 프리미엄 브랜드를 포함한 글로벌 주요 완성차 제조사의 공급사로 자리매김하고 있다. 이번 더 뉴 그랜저 신차용 타이어 공급 역시 제품 품질과 성능, 기술력을 다시 한번 입증한 사례로 평가된다.
강태윤 기자
관련기사

아이오닉 5·GV60 마그마 등 현대차·제네시스 전기차 모두 한자리에

[시승기] 기아 셀토스 하이브리드, 400만원 더 비싸도 선택할 이유…

반등 절실한 제네시스… HEV·세대교체·가격 '3대 과제' 산적

넥센타이어, '세계 헌혈자의 날' 보건복지부 장관 표창 수상

한국 모터스포츠 새 역사 쓰는 제네시스

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

트럼프 “이란과 종전 협상 타결...호르무즈 개방, 이란 봉쇄 해제”

보완수사 존폐 기로인데…법무부 뒤에 숨은 검찰 지휘부

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고...폴란드 MSPO 겹쳐...

미·이란 종전 MOU, 호르무즈 통항 재개로 가닥…핵·자금은 60일 협상

지금 뜨는 뉴스

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

제네시스, 르망 24시간 데뷔전 완주…하이퍼카 눈도장 ‘쾅’

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”

기아 셀토스 하이브리드, 400만원 더 비싸도 선택할 이유