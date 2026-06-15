현대차 ‘더 뉴 그랜저’에 장착된 넥센타이어 엔페라 슈프림 S

엔페라 슈프림 S, 플래그십 사계절 타이어

팰리세이드·넥쏘 등에도 제품 공급

[사진2] 더 뉴 그랜저에 장착된 넥센타이어 엔페라 슈프림 S 0 더 뉴 그랜저에 장착된 '엔페라 슈프림 S / 제공=넥센타이어

넥센타이어가 현대차의 플래그십 세단 '더 뉴 그랜저'에 신차용 타이어를 공급한다. 넥센타이어는 플래그십 SUV '디 올 뉴 팰리세이드'와 국내 최초 양산 수소전기 SUV '디 올 뉴 넥쏘'에도 제품을 공급하며 현대차 프리미엄 라인업과의 협력을 확대 중이다.15일 넥센타이어에 따르면 이번에 공급하는 제품은 고성능 프리미엄 차량을 위한 플래그십 사계절 타이어 '엔페라 슈프림 S'다. 넥센타이어는 7세대 그랜저 초기형 모델에 이어 이번 부분변경 모델에도 신차용 타이어를 공급하며 현대차 대표 플래그십 세단과의 협력 관계를 이어가게 됐다.엔페라 슈프림 S는 저소음 흡음재 시스템 기술이 적용되어 통해 주행 시 발생하는 공명음을 효과적으로 저감한다. AI 빅데이터 기반 저소음 패턴 설계로 노면 소음과 진동의 실내 유입을 최소화해 우수한 정숙성과 승차감을 제공한다.또한 AI 기반 하중 분산 설계와 4D 컴파운드를 적용해 뛰어난 그립력과 고속 주행 안정성을 확보한다. 최적화된 사이프 및 그루브 설계를 통해 마모 후에도 안정적인 성능을 유지한다. 공기역학적 사이드월 디자인을 적용해 회전 저항을 낮추고 연비 효율도 높였다.넥센타이어 관계자는 "그랜저 페이스리프트 모델의 신차용 타이어로 선정된 것은 엔페라 슈프림 S의 정숙성·주행 성능이 플래그십 세단의 높은 기준을 충족했다는 의미"라며 "앞으로도 현대차 등과 전략적 협력을 강화하고 전기차·수소전기차 등 미래 모빌리티 분야까지 OE 공급을 확대하겠다 "고 말했다.한편 넥센타이어는 포르쉐·메르세데스-벤츠·BMW·아우디 등 프리미엄 브랜드를 포함한 글로벌 주요 완성차 제조사의 공급사로 자리매김하고 있다. 이번 더 뉴 그랜저 신차용 타이어 공급 역시 제품 품질과 성능, 기술력을 다시 한번 입증한 사례로 평가된다.