백남종 서울대병원장 “필수의료 끝까지 책임”…국가의료 컨트롤타워 역할 강화

국립대병원 네트워크 기반 '원 호스피탈' 구축 추진

AI 진료·행정 혁신으로 필수의료 지속가능성 확보

바이오 혁신 생태계·배곧서울대병원 통해 미래의학 선도

백남종 병원장 0 백남종 제20대서울대병원장이 15일 열린 취임 기자간담회에서 서울대병원의 미래 전략에 대해 발표하고 있다./배다현 기자

AI 혁신으로 필수의료 지속가능성 확보

서울대병원 그룹 중심 바이오 혁신 생태계 구축

'풀 AI 병원' 배곧서울대병원, 미래 전략 거점으로

취임간담회 0 15일 서울 프레스센터에서 열린 제20대 서울대병원장 취임 기자간담회에서 병원 주요 보직자들이 기자들의 질의에 답변하고 있다. 왼쪽부터 윤영호 서울대병원 강남센터 원장, 전영태 분당서울대병원장, 백남종 서울대병원장, 김용진 서울대병원 진료부원장, 송경준 보라매병원장./배다현 기자

제20대 서울대병원장으로 취임한 백남종 병원장이 국가 필수의료 책임 강화를 최우선 과제로 내세우며 서울대병원을 국가 의료체계의 컨트롤타워로 육성하겠다는 청사진을 제시했다. 전공의 이탈과 지역의료 공백 등으로 필수의료 위기가 심화되는 가운데 국가중앙병원으로서 중증·희귀질환 진료와 지역 의료 지원 역할을 강화하겠다는 구상이다.백 병원장은 15일 서울 프레스센터에서 열린 취임 기자간담회에서 "대한민국 의료는 필수의료 위기와 지역 간 의료격차, 초고령사회 진입, 디지털 대전환이 맞물린 거대한 전환점에 서 있다"며 "서울대병원은 국민 건강을 책임지는 최후의 보루로서 흔들리지 않아야 한다"고 밝혔다.이어 "단순히 진료를 잘하는 병원을 넘어 국가 정책을 자문하는 싱크탱크 역할을 수행하고 미래 의학의 기준을 만드는 초일류 병원이 되겠다"고 말했다.백 병원장은 이날 국가 필수의료 완결, 지능형 연결의료 완성, 세계 미래의학 기준 정립, 가치 중심 공동체 구축 등 4대 경영목표를 제시했다. 이 가운데 가장 핵심 과제로는 필수의료 체계 강화를 꼽았다.그는 "민간이 기피하는 초고난도 질환을 끝까지 책임지는 것이 국가중앙병원의 역할"이라며 중증·희귀질환 진료 역량 확대와 공공적 역할 강화를 강조했다.특히 전국 국립대병원을 하나의 의료체계로 연결하는 '원 호스피탈(One Hospital)' 구축 계획도 공개했다. 표준진료지침과 원격협진 시스템을 공유해 지역 간 의료격차를 줄이고, 전국 어디서나 동일한 수준의 의료서비스를 제공하겠다는 구상이다.백 병원장은 "지역의료와 수도권 의료가 분절적으로 운영되는 구조를 넘어 하나의 네트워크로 연결해야 한다"며 "국립대병원들이 함께 국가 필수의료를 책임지는 체계를 만들겠다"고 말했다.서울대병원은 필수의료 체계를 지속 가능하게 만들기 위한 수단으로 인공지능(AI) 기반 디지털 전환도 본격 추진한다.백 병원장은 "디지털 전환은 선택이 아닌 생존의 문제"라며 "그룹 전체의 통합 DX 플랫폼을 고도화하고 가상 통합 데이터댐을 구축해 정밀의료 혁신을 실현하겠다"고 밝혔다.이를 위해 진료와 행정 전 주기에 AI를 적용하고 퇴원 환자 가운데 고위험군을 원격 관리하는 '디지털 호스피털 앳 홈(Digital Hospital at Home)' 모델을 구축할 계획이다. 병상과 진료공간 운영에도 AI 기반 자원관리 시스템을 도입해 의료자원 활용 효율성을 높인다는 방침이다.서울대병원은 AI 플랫폼 'SNUH-AI'를 고도화하고 첨단바이오의약품 제조시설 확대, 딥테크 바이오 창업지원 펀드 조성 등 미래 의료 인프라 구축에도 나설 예정이다.백 병원장은 연구 경쟁력과 산업화 역량을 연결하는 바이오의료 혁신 생태계 구축도 주요 과제로 제시했다.서울대병원과 분당서울대병원, 보라매병원, 배곧서울대병원을 유기적으로 연결해 연구성과가 산업화와 창업으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 것이다.그는 "서울대와 서울대병원이 보유한 연구역량이 산학연병 협력체계로 확장돼야 한다"며 "스마트병원 시스템 수출과 국가 미래 성장동력 창출에도 기여하겠다"고 말했다.분당서울대병원은 2032년 완공을 목표로 수도권 감염병전문병원 건립을 추진 중이며, 보라매병원은 안심호흡기전문센터 구축 사업을 진행하고 있다.서울대병원 그룹의 미래 전략을 상징하는 사업으로는 2029년 하반기 개원을 목표로 건립 중인 시흥 배곧서울대병원이 꼽힌다.배곧서울대병원은 27개 진료과, 800병상 규모로 조성되며 디지털 헬스케어와 정밀의료 데이터를 기반으로 한 차세대 의료서비스를 구현할 예정이다.특히 병원 운영 전반에 AI를 적용하는 '풀 AI 오퍼레이티드 병원(Full AI Operated Hospital)'을 목표로 하고 있다.백 병원장은 "2003년 분당서울대병원이 세계 최초 수준의 디지털 병원을 구현했다면 배곧서울대병원은 AI가 운영하는 새로운 병원 모델이 될 것"이라며 "미래 의료의 표준을 제시하는 병원으로 만들겠다"고 말했다.