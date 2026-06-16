“AI로 치매노인·취약계층 실종 막는다”…밀양시, 예측시스템 구축 추진

사업비 19.5억원 투입…이상행동 자동감지부터 맞춤형 수색경로 추천까지

20260615-밀양시, 행정안전부 공모 ‘AI기반 실종자 예측 시스템’ 선정 0 밀양시가 구축 예정인 'AI 기반 실종자 예측 시스템'의 구동 메커니즘과 위험 징후 탐지 과정을 설명하는 홍보 이미지. /밀양시

경남 밀양시가 인공지능(AI) 기술을 활용해 치매 환자와 독거노인 등 사회적 약자를 위한 촘촘한 안전망 구축에 나선다.밀양시는 국비 13억6500만원을 포함한 총 19억5000만원의 사업비가 투입해 'AI 기반 실종자 예측 시스템' 구축을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.이 사업은 행정안전부가 주관하는 '공공부문 AI 서비스 지원사업' 공모에 최종 선정된 데 따라 시행되는 것이다. 그동안 실종 사건이 발생할 때마다 대규모 인력을 투입해 수작업에 의존하던 수색 방식을 데이터 기반의 과학적 수색으로 패러다임을 전환하겠다는 취지다.시는 우선 취약계층 가정을 대상으로 정보수집기기와 지능형 CCTV를 연계한 통합 분석 시스템을 도입한다. 이 시스템은 대상자의 영상 정보뿐만 아니라 심박수, 활동량, 문 열림, 가스·화재 등 다양한 안전 데이터를 실시간으로 모니터링한다.AI가 대상자의 평소 이동 동선과 행동 패턴을 학습한 뒤, 안심 구역을 이탈하거나 비정상적으로 이동을 멈추는 등 위험 징후를 포착하면 즉시 관제센터와 보호자에게 자동 알림을 보낸다. 특히 상황의 심각성에 따라 대응 체계를 4단계로 세분화해 복지사각지대 인지부터 현장 출동까지 걸리는 시간을 최소화할 방침이다.실종 사건이 발생했을 때 초기 골든타임을 잡기 위한 'AI 수색 지원 및 위치 예측 시스템'도 핵심 기술로 꼽힌다. 이 시스템은 실종자의 마지막 발견 지점과 평소 보행 속도, 행동 특성 등을 종합적으로 분석해 이동 가능성이 높은 구역을 추정한다. 이후 과학적 데이터를 바탕으로 수색 우선순위 상위 5곳을 추천해 경찰과 구조 인력의 신속한 초동 대처를 돕는다.또한 실종자의 외모나 의상 특성에 맞춰 CCTV 탐색 범위와 검색 시간을 자동으로 좁혀주는 기능이 탑재된다. 기존에 수많은 CCTV 영상을 일일이 확인해야 했던 관제 요원들의 피로도를 획기적으로 줄이고 수색 효율성을 대폭 높일 수 있을 것으로 기대된다.이번 공모 선정은 밀양시가 올해 1월 'AI시티' 추진 전담 조직을 신설하고 도시 안전·복지·행정 전반에 걸쳐 첨단 기술 도입을 차근차근 준비해 온 결과물이라는 평가를 받는다. 시는 이번 사업을 통해 지역 현안을 해결하는 대표적인 'AI 안전 서비스 표준 모델'을 완성하겠다는 포부다.안병구 시장은 "이번 공모 선정은 취약계층과 그 가족들이 안심하고 살 수 있는 지역 사회 안전망을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "밀양시가 현장에서 검증된 AI 기반 실종·위기 대응 모델을 성공적으로 완성해, 이 시스템이 전국 지자체로 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.