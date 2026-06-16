LIG D&A, 라인메탈과 유럽 방공시장 공략…합작사 설립 논의

장·단거리 다층 방공체계 구축

'원스톱 턴키 솔루션' 역량 강화

사진 1 (1) 0 이현수 LIG D&A 해외사업부문장(오른쪽)과 올리버 뒤르 라인메탈 에어디펜스 CEO가 15일(현지 시간) 프랑스 파리에서 진행 중인 국제 방산전시회 유로사토리(Eurosatory) 전시장에 마련된 라인메탈 부스에서 전략적 파트너십을 위한 업무협약 서명식을 진행하고 기념촬영을 하고 있다./LIG D&A

LIG D&A가 독일 방산기업 라인메탈 에어디펜스와 손잡고 유럽·나토(NATO) 방공 시장 공략에 나선다. 유럽 내 합작회사 설립을 추진해 단거리부터 장거리까지 아우르는 다층 방공체계를 구축한다는 구상이다.16일 LIG D&A는 라인메탈과 전략적 파트너십을 맺고 유럽 및 나토 회원국을 대상으로 한 첨단 방공 시스템 공급을 위해 전방위 협력을 추진한다고 밝혔다.양사는 유럽 내 다층 방공 수요가 빠르게 늘어나는 상황에 맞춰 고객 요구에 부합하는 통합 방공 솔루션 제공 방안을 논의하고 있다. 이를 위한 첫 단계로 유럽 내 합작회사 설립 관련 논의를 심도 있게 진행 중이다.이번 협력을 통해 양사는 상호 보완적인 제품 포트폴리오를 기반으로 유럽 시장에서 '원스톱 턴키 솔루션' 제공 역량을 강화한다는 계획이다. LIG D&A는 중·장거리 방공미사일 체계와 라인메탈의 초단거리 방공(VSHORAD) 역량을 연계해 유럽 시장에서 현지화와 개발, 판매를 추진한다. 양사는 단거리 방공(SHORAD)용 신규 미사일 체계도 공동 개발해 초단거리부터 장거리까지 이어지는 전방위 방공 레이어 구축에 나설 방침이다.신익현 LIG D&A 대표는 "유럽 방위 현대화가 추진되는 중요한 시점에 라인메탈과 전략적 협력을 추진하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "연구개발(R&D), 마케팅 등 다양한 분야에서 지속 가능한 협력을 이어가겠다"고 말했다.올리버 뒤르 라인메탈 에어디펜스 최고경영자(CEO)는 "양사의 포트폴리오는 상호 보완적이며 현재와 미래 유럽 시장의 요구에 부합한다"며 "이번 협력을 통해 유럽 고객들에게 더욱 폭넓은 방공 역량을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다