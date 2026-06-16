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사회 법원·검찰

法, ‘회생 신청’ JTBC 등 중앙그룹 5개사 자산·채권 동결

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손승현 기자

승인 : 2026. 06. 16. 10:57

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法, 보전처분·포괄적 금지명령 내려
서울회생법원 회생2부 배당
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홍정도 중앙그룹 부회장이 15일 서울 마포구 중앙일보빌딩에서 열린 JTBC 등 중앙그룹 일부 계열사의 유동성 위기로 인한 회생 절차 개시 관련 입장 발표 기자회견에서 고개 숙이며 사과하고 있다. /연합뉴스
법원이 기업회생을 신청한 종합편성채널 JTBC 등 중앙그룹 5개사의 자산과 채권을 동결했다.

16일 법조계에 따르면 서울회생법원 회생2부(정준영 법원장)는 전날 중앙그룹 지주사인 중앙홀딩스와 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이에 각각 보전처분과 포괄적 금지명령을 내렸다. 보전처분은 채무자가 재산을 처분하는 등의 행위를 막기 위해 재산을 묶어두는 것이다. 포괄적 금지명령은 채권자가 채무자에 대한 강제집행, 가압류, 가처분 등을 금지하는 것을 의미한다.

지난 12일 JTBC는 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 온라인동영상서비스(OTT)를 중심으로 한 미디어 환경 급변으로 인한 TV방송 광고 시장 위축 등이 원인으로 꼽힌다.

이어 14일에는 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 회생절차 개시를 신청했다. 전날에는 JTBC도 회생 신청을 냈다.

재판부는 조만간 각 회사 대표자들을 상대로 심문 절차를 진행할 것으로 보인다. 채무자회생법상 회생절차 개시 신청이 접수되면 법원은 채무자 또는 그 대표자를 심문해야 한다.

한편 국내 신용평가사들은 주요 계열사의 신용등급을 일제히 하향 조정했다.
손승현 기자
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