고영철 신협중앙회장, WOCCU 사무총장과 면담…한국 신협 역할 확대 논의

7월 시드니 WOCCU 연차총회·이사회 앞두고 주요 현안 및 국제협력 방안 논의

감사·위험관리, 거버넌스·선거, 난민·재건·구호 등 주요 위원회 활동 방향 공유

clip20260616093404 0 고영철 신협중앙회장이 지난 15일 서울 중구 신협중앙회 서울사무소에서 폴 트라이넨(Paul Treinen) 세계신협협의회(WOCCU) 사무총장과 면담하고 있다. /신협중앙회

신협중앙회는 고영철 신협중앙회장이 지난 15일 서울 중구 신협중앙회 서울사무소에서 폴 트라이넨(Paul Treinen) 세계신협협의회(WOCCU) 사무총장과 면담하고, WOCCU 이사 활동 방향과 국제 신협운동 내 한국 신협의 역할 확대 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.이번 면담은 고 회장이 WOCCU 이사회 임명직 이사로서 활동을 본격화하는 과정에서 마련됐다. 고 회장은 2026년부터 2028년까지 WOCCU 이사로 활동하며, 오는 7월 호주 시드니에서 열리는 WOCCU 연차총회 이후 감사·위험관리위원회, 거버넌스·선거위원회, 난민·재건·구호위원회 중 한 위원회에 참여할 예정이다.WOCCU는 전 세계 신용협동조합과 금융협동조합을 대표하는 국제기구로, 각국 신협의 성장과 협력, 금융포용 확대, 제도 개선 등을 지원하고 있다.이번 면담에서는 고 회장이 향후 참여하게 될 위원회 후보군의 주요 역할과 의제도 함께 공유됐다. 감사·위험관리위원회는 조직의 재무 건전성, 감사, 리스크 관리 체계 등을 점검하는 역할을 맡고 있으며, 거버넌스·선거위원회는 이사회 구성과 정관, 선거 절차 등 지배구조 관련 사항을 다룬다. 난민·재건·구호위원회는 분쟁·재난 지역의 신협 재건과 금융 접근성 회복, 구호 활동 지원 등을 논의하는 위원회다.고 회장은 임기 초 주요 현안 업무와 국내 신협 현장 방문 일정을 소화하는 가운데, 지난 4월 케냐에서 열린 WOCCU 이사회에 영상으로 참석해 이사진과 첫 인사를 나눈 바 있다. 이번 면담에서는 당시 이사회에서 논의된 주요 안건과 배경, 7월 시드니 WOCCU 연차총회 및 이사회 관련 현안, 한국 신협의 국제협력 확대 방향 등을 중심으로 약 2시간 동안 의견을 교환했다.특히 양측은 한국 신협이 그동안 국제 신협운동에 기여해 온 성과를 공유하고, 앞으로 고 회장이 WOCCU 이사로서 수행할 역할과 협력 방향에 대해 논의했다. 또 아시아 신협 발전, 개발도상국 신협 지원, 금융포용 확대 등 글로벌 협동조합 금융의 주요 과제에 대해서도 폭넓게 의견을 나눴다.고 회장은 "한국 신협은 조합원 중심 금융과 지역사회 상생이라는 협동조합의 가치를 바탕으로 성장해 왔다"며 "WOCCU 이사 활동을 통해 한국 신협의 경험을 국제사회와 적극 공유하고, 세계 신협운동 발전에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.신협중앙회는 앞으로도 WOCCU를 비롯한 국제기구와의 협력을 강화하고, 한국 신협의 우수 사례를 세계 신협 네트워크에 확산하는 등 글로벌 금융협동조합 운동 내 역할을 넓혀갈 계획이다.