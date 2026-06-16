“필요 서류 미리 발급하세요”…전남도, 민원서비스 일시 중단 안내

전남·광주 통합특별시 출범 앞두고 등·초본 발급 일시 중단

도민불편 최소화 안내 총력…지방세 납기 7월3일까지 연장

전남도 0 전남광주통합특별시 출범에 따른 정보시스템 주말과 야간시간대 대민 서비스 일시 중단 홍보물,/전남도

전남도가 7월 1일 전남·광주통합특별시 출범에 따른 행정정보시스템 통합 작업으로 일부 민원서비스가 일시 중단된다며 도민들의 사전 준비를 당부했다.16일 전남도에 따르면 이번 서비스 중단은 전남도와 광주광역시가 각각 운영해 온 행정정보시스템을 하나로 통합하기 위한 데이터 전환 작업에 따른 조치다.전남도는 도민 불편을 줄이기 위해 이용률이 상대적으로 낮은 주말·야간 시간대에 서비스를 단계적으로 중단한다.먼저 출범 전날인 6월 30일 오후 6시부터 7월 1일 오전 9시까지는 주민등록표 등·초본(행정안전부 주민등록시스템), 토지대장(국토교통부 일사편리 시스템) 등 온라인 서류 발급이 중단된다.특히 주민등록표 등·초본 발급은 전남도와 광주시에 주소지를 둔 주민에 한해 서비스가 제한되므로 필요한 경우 사전에 발급받아야 한다.또 건축물대장 발급과 건축 민원 접수(국토교통부 세움터 시스템), 지방세 납부 등(행정안전부 위택스 시스템)은 6월 마지막 주말인 27일과 28일에 중단된다. 다만 도민의 납부 편의를 고려해 지방세 납기 마감일을 7월 3일까지 연장한다.전남도는 온라인 서류 발급 중단 내용을 도민이 사전에 확인하고 대비하도록 도 공식 누리집과 TV 자막방송, 카드뉴스, SNS 등 홍보 채널로 안내를 강화할 계획이다. 시군 등에도 홍보 동참을 요청해 민원 불편을 최소화할 예정이다.강효석 도 행정통합실무준비단장은 "통합 행정서비스를 제공하기 위한 이번 정보시스템 통합 과정에서 일시적 서비스 중단은 불가피한 조치"라며 "도민께서는 평소 자주 이용하는 온라인 민원서비스 일정을 사전에 확인하고, 필요한 서류는 미리 발급받길 바란다"고 당부했다.