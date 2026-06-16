가온전선, 美 AI 데이터센터 전력 인프라 확대 투자

美 LSCUS 공장 생산능력 2배 확대

공급 경쟁력 강화…매출 60% 성장 기대

[사진자료] 가온전선 미국 생산 법인 LSCUS 전경_260616 0 가온전선 미국 생산 법인 LSCUS 전경. /가온전선

가온전선이 미국 AI 데이터센터 시장 확대에 대응하기 위해 현지 생산능력 확대에 나선다.가온전선은 미국 생산법인 LSCUS가 5000만 달러(약 760억원)를 투자해 AI 데이터센터용 송전 케이블 생산능력을 2배 확대한다고 16일 밝혔다.이번 투자를 통해 미국 노스캐롤라이나주 타보로 공장에 신규 생산라인 2개를 추가 구축한다. 올해 10월 1차 라인, 내년 4월 2차 라인이 순차적으로 가동될 예정이다.최근 미국에서는 생성형 AI 확산으로 초대형 데이터센터 투자가 급증하면서 전력 인프라 수요도 빠르게 늘고 있다. 안정적인 전력 공급이 데이터센터 경쟁력의 핵심 요소로 부상하면서 관련 설비 투자 역시 확대되는 추세다.LSCUS는 미국 현지 생산 체계를 기반으로 글로벌 빅테크 기업 등에 제품을 공급하고 있다. 현재 약 2억 달러 규모의 수주잔액을 확보하고 있으며, 매출도 2025년 약 3억 달러에서 2026년 5억 달러로 60% 이상 증가할 것으로 기대하고 있다.회사 측은 오는 10월 가동 예정인 1차 증설 물량도 대부분 예약된 상태로, 생산능력 확대를 통해 급증하는 AI 데이터센터 수요에 대응할 계획이라고 설명했다.정현 가온전선 대표는 "미국 현지 생산 체계를 기반으로 고객 대응력과 공급 경쟁력을 더욱 강화할 것"이라며 "AI 데이터센터 전력 인프라 시장 성장에 맞춰 북미 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.