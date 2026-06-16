“황병직號, 이제 출발합니다”…민선9기 영주시장직 인수위 공식 출범

황병직 당선인 0 황병직 당선인(가운데)이 16일 영주148아트스퀘어에서 열린 민선9기 영주시장직 인수위원회 출범식에서 인수위원들과 기념촬영을 하고 있다. /인수위

황병직 경북 영주시장 당선인이 민선 9기 시정 준비에 본격 착수했다.황 당선인은 16일 영주148아트스퀘어에서 '영주시장직 인수위원회' 출범식을 개최했다.인수위는 지방자치 및 행정혁신 분야 전문가인 권오상 경북대학교 행정학부 교수를 위원장으로 위촉하고, 전 대통령비서실 교육문화수석실 행정관을 역임한 허영숙 부위원장을 비롯해 학계·국책연구기관·농산업·문화관광 등에서 오랜 경험과 전문성을 쌓아온 전문가 13명으로 위원회를 구성했다.전체 4개 분과로 구성된 인수위는 민선 9기 영주 시정 비전과 정책 방향 수립을 지원하게 된다. 시민참여·행정혁신 분과위원회는 위원장인 권오상 교수가 맡아 지방자치와 행정혁신, 시민참여 확대 방안 등 시정운영 전반에 대한 검토를 총괄할 예정이다.지난 9일부터 실무 가동에 들어간 인수위는 시정 전반에 대한 업무 파악과 주요 현안 검토를 주로 온라인과 재택근무 방식으로 진행해오고 있다. 인수위는 사흘간 진행되는 부서별 업무보고를 통해 시정 주요 현안과 핵심 사업의 추진 상황을 꼼꼼히 점검하고, 당선인의 공약과 시민들의 정책 수요를 종합적으로 검토해 민선 9기 시정운영의 기본 방향을 설정할 계획이다.단순한 업무 인수·인계를 넘어, 영주시의 미래 발전전략과 새로운 성장동력을 모색하는 '정책 플랫폼' 역할에 무게를 두겠다는 게 인수측 방침이다.황 당선인은 "'영주를 시민께 돌려드리겠다'는 시정 방향 아래 시민들이 영주의 변화를 체감할 수 있도록 인수위원, 시청 공무원과 함께 공약을 다듬어 나가겠다"며 포부를 밝혔다.