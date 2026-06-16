보리가격 반토막…영광군, 농가 경영안정 지원 나서

영광 보리 생산량 64% 증가

가격 8만원에서 4만원으로 하락

장세일 0 장세일 영광군수(오른쪽 두번째)가 보리 산물수매 현장을 방문해 장흥모 농협중앙회 영광군지부장(첫번째), 강상호 서영광농협장(세번째), 조일영 영광군의원과 함께 수매 추진상황을 점검하고 있다. /신동준 기자

전남 영광군이 보리가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 농업인들의 경영 부담 완화를 위해 지원 대책 마련에 나섰다.16일 영광군에 따르면 장세일 군수는 최근 영광·백수·굴비골·서영광농협 등 지역 4개 농협의 보리 산물수매 현장을 찾아 수확기 농업인들의 의견을 청취하고 수매 추진 상황을 점검했다.영광군 보리 재배 면적은 올해 알곡보리 기준 2173ha로 전년(1652ha) 대비 31% 증가했다. 예상 생산량은 7888톤으로 전년(4808톤) 대비 64% 증가할 것으로 전망된다.반면 보리 수매가격은 40kg 포대당 8만원 수준에서 올해 4만원 수준으로 하락해 농가 소득 감소가 우려되고 있다.이에 군은 동계 유휴농지의 이용효율을 높이고 보리(밀·귀리 포함) 생산농가의 경영안정을 위해 '보리생산장려금 지원사업'을 추진하고 있다.특히 전국 유일 보리·모싯잎산업특구로서 맥류 생산기반 유지와 농가소득 증대를 위한 보리산업 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.장세일 군수는 "최근 보리가격 하락으로 농업인들의 경영 부담이 커지고 있는 상황을 매우 안타깝게 생각한다"며 "농업인들이 안심하고 영농에 전념할 수 있도록 현장의 목소리를 적극 반영해 농업 생산기반을 유지하고 농가 경영안정을 위한 실효성 있는 지원대책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.