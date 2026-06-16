폭스바겐코리아, ‘2026년형 ID.5’ 고객 인도 개시…4680만원대부터 구매

폭스바겐코리아 0 폭스바겐코리아 ID.5 /폭스바겐코리아

폭스바겐코리아가 쿠페형 순수 전기 SUV '2026년형 ID.5'의 고객 인도를 순차적으로 개시한다고 16일 밝혔다.ID.5는 지난해 1분기 국내 유럽 브랜드 전기차 판매 1위를 기록한 ID.4에 이은 두번째 순수 전기 모델이다.해당 모델은 폭스바겐 전기 SUV 고유의 검증된 성능과 탁월한 효율성, 쿠페형 스타일의 유려한 디자인, 첨단 안전과 편의사양을 갖췄다. 특히 ID.5프로 라이트(Pro Lite) 트림을 신규 추가해 고객 선택의 폭을 넓혔다.ID.5는 강력하고 효율적인 폭스바겐의 최신 드라이브 시스템을 탑재했다. 최고출력은 286마력, 제로백 6.7초 달성이 가능하다.향상된 주행거리와 우수한 에너지 효율도 확보했다. ID.5 Pro는 복합 451km의 1회 충전 주행거리를 인증받았다.급속 충전 사용 시 약 28분 만에 배터리 용량의 10%에서 80%까지 충전할 수 있다. 배터리 충전 효율성 증대를 위해 '배터리 히터' 기능이 적용돼 주변 환경 및 기온에 상관없이 배터리 충전 속도를 최적화할 수 있다.유선형의 쿠페 루프 라인과 리어 스포일러는 0.26의 낮은 공기저항계수로 에어로다이내믹스 성능을 극대화했다. 전면부를 감싸는 3D 허니콤 디자인의 프론트 범퍼와 전면부를 감싸 안는듯한 윙렛 디자인이 적용됐다.ID.5의 공식 판매가격은 △Pro Lite 5299만원 △Pro 6140만7000원이다. 국고 보조금과 지자체 보조금을 모두 적용 시 최소 4680만원대부터 구매할 수 있다.신동협 폭스바겐코리아 마케팅커뮤니케이션 상무는 "2026년형 ID.5는 향상된 주행거리와 에너지 효율, 쿠페형 SUV 특유의 감각적인 디자인, 그리고 고객 선호도가 높은 첨단 편의 사양까지 두루 갖춘 매력적인 모델"이라며 "본격적인 고객 인도를 시작으로 국내 수입 전기차 시장에서 폭스바겐의 경쟁력과 존재감을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.