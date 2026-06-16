산업장관, UAE 찾아 원유 공급망 안정화·원전 협력 강화 논의

아부다비 국영석유공사·UAE 에너지인프라부 방문

(26.05.21)아랍에미리트(UAE) 에너지인프라부 장관 화상회의03 0 김정관 산업통상부 장관이 지난달 21일 정부서울청사에서 수하일 모하메드 알 마즈루이 UAE 에너지인프라부 장관과 화상회의를 갖고 있다./산업부

중동 3개국을 방문 중인 김정관 산업통상부 장관이 마지막 일정으로 아랍에미리트(UAE)를 방문해 원유 공급망 안정화와 원전 협력 강화 방안을 논의했다.16일 산업부에 따르면 이번 방문은 지난 3월 정부 특사단이 UAE를 방문했을 때 원유 공급 협력 이행상황을 점검하고 원유 공동 비축과 원전·플랜트 분야 협력 확대 방안을 논의하기 위해 마련됐다.UAE는 우리나라와 특별 전략적 동반자 관계를 맺고 있는 중동지역 핵심 협력국이자, 우리나라 3대 원유 수입국 중 하나다.김 장관은 UAE 국영석유회사인 ADNOC의 무사베 알 카비 상류부문 CEO 등 주요 관계자들과 만나 한국에 공급하기로 한 2400만 배럴 규모의 원유가 차질 없이 도입되고 있음을 확인했다. 양측은 향후 안정적인 원유 공급 체계 구축과 원유 공동 비축 협력 방안도 지속 협의하기로 했다.또 UAE가 추진 중인 송유관 확장과 지하 원유저장시설 구축 등 호르무즈 해협 우회 공급망 프로젝트와 관련해 협력 가능성을 논의했다. 김 장관은 국내 기업들이 관련 플랜트 사업에 참여할 수 있도록 UAE 측의 관심과 지원을 요청했다.원전 협력도 주요 의제로 다뤄졌다. 김 장관은 셰리프 살림 알 올라마 UAE 에너지인프라부 차관, 모하메드 알 하마디 원자력공사(ENEC) 사장 등과 만나 바라카 원전 운영 협력 현황을 점검했다.양측은 핵연료 공급 안정화와 정비 협력 강화, 인공지능(AI)·디지털전환(DT) 기술을 활용한 원전 운영 고도화 방안을 논의했다. 또한 바라카 원전 협력 경험을 바탕으로 제3국 원전 시장 공동 진출 방안과 금융·투자 협력 확대 방안에 대해서도 의견을 교환했다.최근 바라카 원전 인근 송전설비에 대한 드론 공격과 관련해서는 원전 방호 체계 강화를 위한 정보·기술 협력을 확대하기로 했다. 양국은 앞서 화상회의를 통해 복구 상황과 현지 근무 한국인 직원들의 안전 대책을 점검한 바 있다.김 장관은 "UAE는 불확실한 중동 정세 속에서도 한국의 자원 에너지 공급망을 굳건히 지탱해 온 핵심 파트너로서 이번 방문을 통해 양국 간 원유 수급 협력이 단순한 교역 관계를 넘어 어떠한 위기 상황에서도 작동하는 전략적 관계로 발전하였음을 확인할 수 있는 계기가 됐다"고 밝혔다.