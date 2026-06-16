[취재후일담] 최태원 회장의 한일경제공동체 실험, 시작에 그치지 않게 해야

최인규 1

최태원 SK그룹 회장이 일본과 주도하는 '아시아 경제공동체' 모델을 구체화하기 시작했습니다. SKT가 일본의 NTT, 대만의 중화텔레콤과 함께 5억 달러 규모의 '아이온 펀드'를 만들기로 한 것입니다. 펀드엔 SK하이닉스를 비롯해 삼성전자 글로벌파운드리스, 후지쓰, 소니그룹 등 20여 개 회사가 출자 참여 의사를 보인 것으로 알려집니다. 최 회장이 강조해 온 두 국가의 연대가 가시화했다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나옵니다.최 회장은 오래 전부터 한일경제공동체를 구상했습니다. SK그룹 산하의 최종현학술원이 도쿄대학교와 2019년부터 해마다 학술 포럼을 열고 있다는 점에 미뤄봤을 때 어제오늘의 일이 아니죠. 최 회장은 포럼 때마다 저성장의 늪에서 헤어 나오려면 두 국가의 경제적 연대가 불가피하다고 얘기했습니다. 일본과 아이온 펀드를 조성하는 것도 단순히 사업성만 보고 판단한 것은 아닐 것입니다. 일종의 한일공동체의 초석을 다지고 있는 것이죠.최 회장의 말대로 한일경제공동체가 만들어지면 무려 6조 달러의 시장이 열리게 됩니다. 미국·중국·유럽연합(EU)과 경쟁할 수 있는 경제권이 만들어지게 되는 것입니다. 최 회장이 거듭 주장해 온 것처럼 패권국 상대로 최소한 자기 목소리를 내면서 대등한 협상력을 갖출 수도 있게 되는 것입니다. 업계 안팎에서 최 회장의 행보에 기대를 거는 것도 이런 이유 때문입니다.다만 제도적으로 뒷받침되지 않는다면 시작에 그칠 수밖에 없습니다. 최 회장이 우리나라와 일본 정부를 향해 특별법 제정을 줄곧 요구하고 있지만, 아쉽게도 뚜렷한 진전은 없는 상태입니다. 다행인 건 이재명 대통령이 지난해 일본과 교역에서 다른 분야로까지 협력을 확대하기로 했다는 점입니다. 정치권이 이 연장선에서 한일경제공동체를 구축하기 위한 실질적인 논의를 하루빨리 시작하길 기대해봅니다.