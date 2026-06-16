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경제 정책

수협, 폭염·고수온 대비 총력전…여름철 재해 비상체계 가동

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세종 이지훈 기자

승인 : 2026. 06. 16. 16:04

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평년 웃도는 여름 기온 전망에 선제 대응
노동진 회장 "과도하다 싶을 정도 대비가 최선"
(사진자료)수협, 여름철 재해 비상 대응체계 가동 (2)
노동진 회장이 16일 수협중앙회 본사에서 '자연재해 대비 특별점검 회의'를 주재하고 있다. /수협중앙회
수협중앙회가 올여름 평년보다 높은 기온이 예상됨에 따라 고수온·적조 등 수산재해 피해 예방을 위한 선제 대응에 나선다. 현장 대응 매뉴얼 전파부터 장비 지원, 보험 점검, 피해 복구 지원 확대까지 종합 대책을 마련해 어업인 피해 최소화에 집중한다는 방침이다.

16일 수협중앙회에 따르면 노동진 회장은 이날 본사에서 '자연재해 대비 특별점검 회의'를 주재하고 여름철 자연재해 대응 방안을 점검했다.

노 회장은 "재난에 있어서는 과도하다 싶을 정도의 선제적 대비가 최선"이라며 "어업인의 생명과 재산 보호라는 가치 아래 선제적이면서도 확고한 대비 태세를 갖춰달라"고 당부했다.

기상청은 올해 6~8월 평균 기온이 평년(1991~2020년)보다 높을 것으로 전망했다. 이에 따라 바닷물 온도 상승으로 인한 고수온 현상과 적조 발생 가능성이 커지면서 양식어가 중심의 피해 우려도 확대되고 있다.

수협중앙회는 이날 회의에서 여름철 어업재해 발생 현황과 기상 전망을 공유하고 재해 대응 체계와 지원 대책을 집중 점검했다.

우선 고수온·적조 등 주요 자연재해 발생 시 현장에서 즉각 대응할 수 있도록 조치 매뉴얼을 일선 수협에 배포하고, 사전 대비와 피해 발생 이후 복구 절차를 체계화할 계획이다.

또 고수온·적조 대응 장비 지원과 모의훈련을 강화하고, 태풍 특보 발효 시에는 소형어선 인양비 지원 등을 통해 피해 규모를 줄이기로 했다. 구명조끼 착용 캠페인과 취약시설 사전 예찰 활동에도 주력해 인명 피해 예방에도 힘쓴다.

양식어가 보호 대책도 마련했다. 고수온 피해 가능성이 큰 양식 어가를 대상으로 양식보험 조기 가입을 유도하고, 보상체계 현장 점검과 도상훈련을 통해 재해 발생 시 신속한 보험금 지급이 이뤄질 수 있도록 준비한다.

아울러 재해 발생 전이라도 유통 가능 물량을 집중 수매해 이를 자체 도매유통과 중대형 유통업체에 공급해 수산물 판매도 활성화한다. 피해 발생 후에는 재해복구 융자지원 공급 규모 한도를 확대하는 등 어업인의 생업 복귀를 위한 실질적 지원을 강화할 방침이다.
이지훈 기자

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