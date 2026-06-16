포항시, 수소배관 시험평가 인프라 구축…198억 규모 공모 선정

수소배관 안전성 검증체계 구축 본격화

clip20260616163626 0 포항시청사전경

경북 포항시가 철강산업의 미래 경쟁력 확보와 수소경제 기반 구축을 위한 국가 공모사업을 유치했다.포항시는 경북도, 포항소재산업진흥원과 함께 산업통상자원부가 추진하는 '수출주도형 강관 신뢰성 평가 고도화 기반 구축 사업' 공모에 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.이번 사업에는 오는 2030년까지 5년간 총 197억8500만원이 투입된다. 재원은 국비 100억원과 지방비 97억8500만원으로 구성된다.최근 국내 강관 업계는 미국·유럽의 관세 장벽과 캐나다의 할당제 시행, 중국산 저가 철강 물량 공세 등으로 수익성이 하락하며 급격한 시장 다변화 압박을 받고 있다.이에 따라 시는 일반 강관보다 높은 신뢰성과 안전성이 요구되는 고부가가치 수소배관 국산화 시험평가 기반을 마련해 지역 기업들의 경쟁력을 강화할 방침이다.특히 수소 환원제철 상용화에 필수적인 수소 배관의 안전성을 선제적으로 검증하고, 포항이 추진 중인 수소연료전지 클러스터와의 시너지를 극대화해 핵심 수소 생태계를 활성화한다는 전략이다.시는 이번 공모 선정을 통해 포항블루밸리 국가산업단지 내 강관 기술센터부지를 활용해 면적 990㎡ 규모의 '방폭 고압 수소 시험평가동'을 신규 건립한다. 이곳에는 고압 수소 환경용 파괴 인성 평가시스템 등 총 10종의 고압 수소와 CCS 전용 시험평가 장비가 연차별로 도입된다.특히 기존에 구축된 배관시험평가 장비 13종과 연계 운영해 고압수소와 이산화탄소 운송 환경에서의 수소취성(수소 유입으로 금속이 약해지는 현상)과 내식성을 정량적으로 평가할 수 있는 체계를 정립할 계획이다.이를 통해 수소의 경제적인 공급 체계를 지원하는 배관 신뢰성 데이터베이스(DB)를 구축한다. 나아가 국제공인시험기관 인증을 획득해 수소에너지 공급체계의 국산화를 앞당기고, 기업들의 투자와 협력을 기반으로 한 '원스톱(One-Step) 통합 지원 체계'를 완성한다는 목표를 세웠다.이번 사업은 수소환원제철 상용화에 대비해 수소 이송과 재순환 배관의 국산화와 글로벌 표준화 대응을 밀착 지원할 수 있어 향후 포항 철강 산업의 지형을 바꿀 핵심 프로젝트들과 연계된다.포항시는 이번 사업을 통해 일자리 창출 142명, 생산유발효과 478억원, 부가가치 유발효과 184억원의 성과를 거둘 것으로 기대하고 있다.이상엽 일자리경제국장은 "이번 공모 선정을 계기로 철강·강관 산업의 기술경쟁력을 한 단계 끌어올리고 중장기적인 성장 기반을 다질 수 있게 됐다"며, "수소 경제 시대를 선도하는 환동해 중심도시 포항으로 도약하기 위해 차기 년도 국비 확보 등 행정 절차와 기반 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.