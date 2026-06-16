소청·입법·TF ‘3단 공세’… 국힘, 선관위 개혁 전방위 드라이브

장동혁 국민의힘 대표가 16일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 시위를 이어가고 있는 서울 올림픽공원 핸드볼경기장을 찾아 발언을 하고 있다. 오른쪽 뒤편에는 시위대에 가로막혀 경기장 진입에 난항을 겪고 있는 유승민 대한체육회 회장이 서 있다. /송의주 기자 songuijoo@