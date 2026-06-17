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유럽·아프리카에 새 장 펼친다…용인시 시장개척단 476만 달러 수출 상담

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용인 홍화표 기자

승인 : 2026. 06. 17. 08:47

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포르투갈·이집트 등 신흥시장 개척 위해 지역 우수 중소기업 8개사 참가
용
용인특례시 해외시장개척단 관계자들이 지난 5일 포르투갈 리스본에서 현지 바이어와 수출 상담을 마친 뒤 기념사진 촬영을 하고 있다. /용인시
용인지역 우수 중소기업 8개사로 구성된 시장개척단이 유럽과 아프리카 시장 개척을 위한 발판을 마련했다.

용인시 시장개척단은 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 경기지원본부와 협력해 지난 5일부터 12일까지 유럽과 아프리카 시장 공략의 핵심 교두보인 포르투갈과 이집트에서 총 135건, 476만 달러의 수출 상담을 했다고 17일 밝혔다.

해외시장개척단에는 존마이크로테크(반영구용색소), 더베러랩스(화장품), 액션테크(휴대용소화기), 솔바인드9(화장품), 줄라이모닝(화장품), 아이오라(화장품), 앤서로지(화장품), 소원컴퍼니(주류·김스낵) 등 8개 기업이 함께했다.

이들 기업은 포르투갈에서 총 60건, 135만 달러(약 20억원) 규모의 수출 상담을 하고 총 2건의 수출 MOU를 맺었다. 특히 주포르투갈 대한민국대사관이 주최한 한류 축제인 '2026 한국 문화의 날 행사'에서 직접 홍보부스를 마련해 현지인들의 큰 관심을 받았다.

기업들은 단순한 B2B(기업 간 거래) 수출 상담을 넘어, K-팝과 K-푸드 등 한국 문화에 열광하는 포르투갈 현지 소비자들과 함께 호흡하며 제품을 직접 시연하는 시간을 가졌다. 이를 통해 'K-컬처'의 긍정적인 이미지를 중소기업 제품의 브랜드 가치로 연결하는 시너지를 창출하고, 현지 시장 진출 가능성을 한층 높이는 데 성공했다.

해외시장개척단은 이어 이집트를 찾아 현지 바이어와 수출 계약을 위한 미팅을 진행했다. 이집트에서는 총 75건, 341만 달러(약 51억원)의 수출 상담이 이뤄졌고 총 6건의 수출 MOU를 체결했다.

이상일 시장은 "유럽과 아프리카라는 거대 신흥시장에서 용인 지역 기업들이 K-컬처의 힘을 빌려 현지인들의 마음을 사로잡고 소통한 것은 매우 고무적이고 의미 있는 결과"라며 "단발성 행사에 그치지 않고 실질적인 수출 다변화와 판로 확대로 이어질 수 있도록 사후관리와 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
홍화표 기자

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