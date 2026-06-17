LG전자, 유럽서 고효율·고성능 히트펌프 공급 확대

[사진1] LG전자 고효율 히트펌프, 본고장 유럽서 공급 확대 0 LG전자의 고효율 히트펌프가 설치 중인 스페인 대형 주거단지 '플렉시 리빙' 조감도./LG전자

LG전자가 유럽에서 고효율·고성능 히트펌프 대규모 수주를 통해 공급을 확대하고 있다.LG전자는 최근 스페인 마드리드 인근 깔레 푸에르자스 아르마다스 지역의 1000여가구 규모 주거단지 냉난방 솔루션을 수주했다고 17일 밝혔다. 이에 따라 고효율 대용량 히트펌프인 'LG 멀티브이 아이' 설치를 진행 중이다.LG 멀티브이 아이는 고효율 인버터 컴프레서와 AI 기반 스마트 제어 시스템으로 에너지를 절감하며, 기존 R410A 냉매보다 지구온난화지수(GWP)가 약 30% 수준인 R32 냉매를 사용해 까다로운 유럽의 환경 기준에도 부합한다.LG전자는 프로젝트 초기부터 설계·인증·설치 등 단계별로 현지 고객의 요구사항을 적극 반영해 글로벌 HVAC 기업들과의 수주 경쟁에서 우위를 점할 수 있었다. 실제로 냉매 누출을 감지하고 이를 차단하는 안전장치인 '1포트 차단밸브 유닛'은 경쟁사보다 작고 가벼운 제품으로 차별화해 상대적으로 협소한 유럽 주거공간에서 공간 활용성과 설치 편의성을 강화했다.LG전자는 세르비아 수도 베오그라드의 주거용 레지던스 '킹스 서클'과 '더 원'에도 멀티브이 아이와 멀티브이 에스를 중심으로 500여가구에 맞춤형 히트펌프 솔루션을 공급 중이다. 이 프로젝트는 한 개의 실외기로 냉난방과 급탕 기능을 모두 제공하고 별도의 열회수 유닛 없이도 공조와 온수 공급까지 가능하도록 시스템을 단순화해 공사비를 절감하고 설치 효율을 높인 것이 주효했다. 건물의 구조와 설치 조건을 고려한 설계로 운영 안정성과 에너지 효율도 높였다.LG전자는 지구온난화지수가 0.02에 불과한 R290 냉매를 사용하는 공기 열원 히트펌프 '써마브이 R290 모노블럭' 등 고효율 솔루션을 앞세워 유럽 히트펌프 시장 공략에 속도를 내고 있다. 네덜란드의 에인트호번, 리더케르크 등에 신규 조성된 주택단지에 잇따라 고효율 히트펌프를 수주해 공급하고 있으며, 프랑스와 스페인 등 남유럽 5개국에 10만가구 이상의 히트펌프 설치를 완료한 바 있다.이재성 LG전자 ES사업본부장은 "유럽의 주거용 히트펌프 고객들은 제품의 효율성은 물론, 친환경성과 설치 편의성까지 고려한다"며 "다양한 냉난방 솔루션 포트폴리오와 엔지니어링 역량을 기반으로 한 차별화된 경쟁력으로 유럽 시장 공략을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.