닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

전남 ‘그냥드림’ 7013명 지원…9월부터 22개 시군 확대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260617010005843

글자크기

닫기

무안 이명남 기자

승인 : 2026. 06. 17. 10:11

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

지난해 12월 시범·5월 본사업으로 안전망 강화
신청 절차 없이 즉시 지원…복지사각지대 해소 성과
전남도
그냥드림 사업장에 비치된 생필품./전남도
전라남도가 위기 도민에게 먹거리와 생필품을 신속하게 지원하는 '그냥드림' 사업이 시행 7개월 만에 복지사각지대 해소에 실질적인 성과를 거두면서 오는 9월부터 22개 전 시·군으로 확대 운영한다.

17일 전남도에 따르면 '그냥드림'은 갑작스러운 위기나 경제적 어려움을 겪는 도민에게 복잡한 신청 절차나 소득 증빙 없이 먹거리와 생필품 3~5종, 1인당 2만원 상당을 즉시 지원하는 복지안전망 사업이다.

이용자는 첫 방문 시 본인 확인과 자가진단표 작성만으로 지원 필요성이 확인되면 즉시 물품을 받을 수 있으며, 두 번째 방문에서는 기본 상담을 진행한다. 추가 지원이 필요한 경우 읍·면·동 맞춤형복지팀과 연계하고, 지속적인 지원이 필요하다고 판단되면 사례관리까지 이어진다.

전남도는 지난해 12월부터 올해 5월 17일까지 7개 시·군 58개 사업장에서 시범사업을 운영한 결과 총 7013명에게 먹거리와 생필품을 지원하고, 1541건의 기본 상담을 실시했다. 이 가운데 279명은 맞춤형 복지서비스로 연계돼 위기가구 발굴과 복지사각지대 해소에 도움을 받았다.

실제 사례도 눈길을 끌고 있다.

상담 과정에서 만난 한 대상자는 3명의 자녀를 양육하는 다자녀 가정으로, 자녀의 장애가 의심돼 돌봄이 필요한 상황이었다. 맞벌이가 어려워 배우자 한 사람의 소득으로 5인 가족이 생활하면서 경제적 어려움이 큰 상태였다.

복지 담당자는 '그냥드림' 물품을 즉시 지원한 데 이어 저소득 특별구호를 연계해 쌀 40kg과 생계비 20만원을 지원했다. 이후 사례관리 대상자로 선정해 식품과 후원물품을 지속적으로 연계하고, 긴급생계지원과 기초의료급여, 기초교육급여 신청을 도와 경제적 부담을 덜 수 있도록 했다.

또 주택 내 누수 문제를 확인해 관련 지원사업과 연계하면서 주거환경까지 개선해 보다 안정적인 생활환경을 마련할 수 있도록 지원했다.

대상자는 "어떤 복지서비스를 받을 수 있는지 몰랐는데 다양한 지원을 받아 큰 도움이 됐다"며 감사의 뜻을 전했다.

전남도는 시범사업 성과를 바탕으로 참여 시·군을 7곳에서 14곳으로, 사업장을 58곳에서 109곳으로 확대했으며, 광역·기초푸드마켓과 푸드뱅크, 읍·면·동 행정복지센터 등 지역 복지자원을 연계해 복지안전망을 강화하고 있다.

오는 9월부터는 사업을 전남 22개 전 시·군으로 확대해 도움이 필요한 도민 누구나 가까운 사업장에서 신속한 지원을 받을 수 있도록 하고, 복지서비스 연계와 사업장 운영 관리도 더욱 강화할 계획이다.

정광선 도 보건복지국장은 "그냥드림은 위기 상황에 놓인 도민이 복잡한 절차 없이 필요한 도움을 신속하게 받을 수 있도록 마련한 복지안전망 사업"이라며 "앞으로도 복지사각지대에 놓인 도민을 적극 발굴하고 도민이 체감하는 따뜻한 복지 전남을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
이명남 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기