전북 학생 560명 참여…AI·SW교육 아카데미 20일 시작

7월11일까지 4주간 매주 토요일 진행

AI·코딩 체험교육으로 미래역량 강화

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전북특별자치도교육청미래교육연구원이 학생들의 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 이해를 높이고 미래사회 핵심 역량을 기를 수 있는 체험 중심 교육 프로그램을 운영한다.17일 미래교육연구원에 따르면 '2026 AI·SW교육 아카데미'가 오는 20일부터 7월 11일까지 4주간 매주 토요일 전북AI·SW체험관과 미래교육연구원 연구동 교육실에서 진행된다.이번 아카데미에서는 10개의 AI·SW 체험 프로그램이 운영되며, 사전 신청한 학생 224명과 가족 168팀(336명) 등 총 560명이 참여할 예정이다.교육은 오는 20일부터 7월 11일까지 4주간 매주 토요일 전북AI·SW체험관 및 미래교육연구원 연구동 교육실에서 진행된다.초등학교 4~6학년을 대상으로 하는 '학생 AI·SW교육 아카데미'는 △스파이크 프라임 창의 로봇 프로젝트 △인공지능 알고리즘 로봇 축구 △카미봇과 함께하는 코딩 모험 △큐브로이드 스마트 그린시티 등 로봇·코딩 중심의 프로그램으로 운영된다.초등학교 1~3학년 학생과 보호자가 함께 참여하는 '가족과 함께하는 AI·SW교육 아카데미'는 △AI 꼬마 로봇과 함께하는 코딩 캠프 △무한상상 드론 비행 미션 △생성형 AI 활용 우리 가족 동화책 만들기 △AI 청소로봇 연구소 △물고기를 잡아라~ 낚시 코딩 △터틀봇과 함께하는 코딩 첫걸음 등 가족이 함께 배우고 체험할 수 있는 프로그램으로 구성된다.김정기 원장은 "AI·SW교육은 단순히 기술을 배우는 교육이 아니라 미래사회를 살아갈 힘을 기르는 교육"이라며 "이번 아카데미를 통해 학생들이 창의적 문제해결력과 디지털 소양을 키우고, 미래교육의 새로운 모습을 직접 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.