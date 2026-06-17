국토부, 1조원 규모 ‘PF 개발앵커리츠’ 가동…“수도권 주택공급 사업 자금지원”

이미지 0

정부가 공공자금을 마중물로 활용해 민간 투자를 유도하는 1조원 규모의 PF(프로젝트파이낸싱) 개발앵커리츠를 본격 가동한다. 부동산 PF 시장 위축으로 자금 조달에 어려움을 겪는 개발사업에 초기 자금을 공급해 수도권 주택공급 확대와 지역 핵심사업 추진을 지원한다는 계획이다.국토교통부는 오는 18일 총 1조원 규모의 PF 개발앵커리츠 조성을 완료하고 투자사업 공모를 시작한다고 17일 밝혔다.PF 개발앵커리츠는 사업 초기 단계인 토지 매입 과정에서 자금 조달이 어려운 우수 개발사업에 공공이 선제적으로 투자해 민간 자금 유입을 유도하는 제도다. 부동산 PF 시장 경색으로 사업 추진이 지연되는 사업장에 자금을 공급해 사업 정상화를 지원하는 것이 목적이다.이번 리츠는 공공자금 2000억원과 민간 투자금 약 3200억원을 바탕으로 조성됐다. 여기에 주택도시보증공사(HUG) 보증부 회사채 차입을 더해 총 1조원 규모의 투자 재원을 마련했다.앞서 국토부는 지난해 11월 자산관리회사(AMC)로 한국토지신탁과 코람코자산신탁을 선정한 데 이어 지난해 12월 리츠를 발기 설립했다. 지난 5월에는 HUG 회사채 보증상품을 신설했으며, 이날 개발앵커리츠 설립 신고가 수리되면서 투자 대상 사업장 선정 절차에 착수하게 됐다.개발앵커리츠는 향후 5년간 운영된다. 토지 매입 단계의 브릿지론 사업장에 약 1년 6개월간 투자한 뒤 자금을 회수해 다른 사업장에 재투자하는 방식으로 운용된다.사업장별 투자 규모는 토지 매입비의 50% 이내, 최대 1000억원이다. 투자 금리는 사업 위험도와 시장 여건 등을 반영해 사업자와 AMC 간 협의를 통해 결정된다. 선순위 투자 기준으로 AAA등급 3년 만기 공사채 금리에 250~300bp(1bp=0.01%p)를 더한 수준으로 공급해 시중 PF 조달금리보다 낮은 수준의 금융 지원이 가능할 것으로 기대된다.투자를 희망하는 사업자는 18일부터 한국토지신탁과 코람코자산신탁 홈페이지를 통해 상시 공모에 신청할 수 있다. 접수된 사업장은 사업 안정성과 공공성 등을 종합 평가하는 투자 가이드라인에 따라 심사를 받게 된다.심사는 가이드라인 검토, 투자자문위원회, 투자심의위원회, 리츠 주주총회 및 이사회 의결 등의 절차를 거쳐 진행되며, 투자심의위원회에는 한국토지주택공사(LH)가 참여한다.김영국 국토부 주택토지실장은 "개발앵커리츠 출시는 자금 조달에 어려움을 겪는 우수 개발사업에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것"이라며 "수도권 주택공급 사업과 지역 주요 개발사업의 원활한 추진에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.