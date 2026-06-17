‘현대차·BMW·BYD’ 등 총출동…부산모빌리티쇼 26일 개막

KakaoTalk_20260617_100633724 0 2026년 부산모빌리티쇼 포스터. /부산 모빌리티쇼 사무국

국내외 완성차 브랜드와 미래 모빌리티 기업들이 한자리에 모인다. 친환경 자동차부터 첨단 미래 모빌리티 산업의 변화를 한눈에 볼 수 있다.17일 부산 모빌리티쇼 사무국에 따르면 6월 26일~7월5일 해운대 벡스코에서 '2026 부산모빌리티쇼'를 개최한다.올해로 개최 25주년을 맞은 이번 행사는 '내일의 길을 열다(Moving Torrow)'를 슬로건으로 친환경 자동차부터 첨단 미래 모빌리티까지 관련 산업의 변화와 혁신을 한자리에서 선보인다.올해는 글로벌 완성차 브랜드뿐 만 아니라 육·해·공을 아우르는 모빌리티 기업들이 대거 합류해 미래 이동수단의 발전 방향을 제시한다. 현대차그룹, BMW, BYD, 이네오스 그레나디어 등이 참가해 다양한 차량과 기술을 선보인다.차량 뿐 아니라 도심 특별전시도 확대한다. 수영구 도모헌에서는 국내 최초의 자동차와 가장 오래된 소방차 등을 전시하고, 해운대 구남로에서는 캠핑가·레저차량·튜닝카 전시 등 도심 특별 전시를 확대해 지역 관광·문화자원과 연계한 볼거리를 제공한다.1주차에는 캠핑과 차박을 즐기는 소비자들을 위한 코리아캠핑카쇼가, 2주차에는 오토매뉴팩, 로봇엑스포, 빅테크쇼가 동시에 개최돼 전장부품, 배터리, 로보틱스 등 첨단 산업 간 융복합 기술 트렌드를 확인할 수 있다.현장 참여 방법은 공식 홈페이지를 통해 사전 예약가능하며, 최대 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 혼잡도를 줄이기 위해 모바일 큐알 시스템도 도입한다.박동석 부산시 첨단산업국장은 "이번 부산모빌리티쇼는 미래 모빌리티 산업의 현재와 미래를 한자리에서 확인할 수 있는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "국내외 모빌리티 산업의 최신 기술과 트렌드를 직접 체험할 수 있는 이번 행사에 시민 여러분의 많은 관심과 참관을 부탁드린다"고 말했다.