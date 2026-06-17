닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 청와대

李 귀국 환영행사에 김민석·정청래 참석…당·청 갈등설 봉합 주목

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260617010006076

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 17. 15:56

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

이재명 대통령, 벨기에 도착<YONHAP NO-6001>
벨기에를 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 브뤼셀 멜스부르크 공군 기지에 도착한 공군 1호기에서 환영객에게 인사하고 있다./연합뉴스
8박 10일간의 유럽 순방을 마친 이재명 대통령이 오는 18일 귀국한다. 귀국 환영 행사에는 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표 등 당정 핵심 인사들이 참석할 예정이다. 출국 당시 민주당 지도부가 환송 행사에 불참하면서 제기됐던 당·청 갈등설을 수습하려는 움직임으로 해석된다.

강유정 청와대 수석대변인은 17일 언론 공지를 통해 "이 대통령 귀국 환영 행사에 김 총리와 행정안전부 차관 등 정부 인사, 민주당 정 대표와 한병도 원내대표 등 지도부가 참석할 예정"이라고 밝혔다.

청와대가 당 지도부에 귀국 행사 참석을 요청한 것은 6·3 지방선거 이후 이어진 당·청 긴장 기류를 관리하려는 차원으로 풀이된다.

앞서 지난 9일 이 대통령의 유럽 순방 출국 행사에는 김 총리 등 내각 인사만 참석했다. 통상 대통령 출국 때 여당 지도부가 환송에 나서는 경우가 많지만, 당시에는 청와대의 '환송 인원 최소화' 방침에 따라 민주당 지도부가 참석 명단에서 빠졌다.

당시 청와대는 "중동 전쟁의 장기화와 중앙선거관리위원회 부실 관리 대응 등 국내 상황을 염두에 두고 청와대 및 내각 인사 등으로 환송 인원을 최소화했다"고 설명했다.

그러나 정치권에서는 당 지도부 불참을 두고 6·3 지방선거 이후 불거진 지도부 책임론과 무관치 않다는 해석이 나왔다. 여당이 선거에서 기대에 못 미친 성적표를 받아든 뒤 당내에서는 지도부 거취와 전당대회 구도를 둘러싼 논란이 이어졌다.

이런 가운데 정 대표가 이 대통령 순방 기간 중 "국민은 영원하고 정권은 짧다"고 발언하면서 당·청 간 긴장감은 더 커졌다.

이번 귀국 환영 행사는 순방 이후 여권 내부 기류를 가늠할 장면으로도 주목된다. 이 대통령이 귀국 직후 당정 관계를 어떻게 정리하고, 지방선거 이후 제기된 여당 책임론과 전당대회 국면을 어떻게 관리할지가 향후 여권 운영의 변수가 될 전망이다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기