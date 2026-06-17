정동영 “한반도 문제, 당사자 남북”...주도권 회복 필요성 시사

통일부, 남북회담본부서 한반도 평화전략자문단 4차회의

정 장관 “주변국 변수가 남북 상수 압도해 비극”

260617_제4차 자문단 회의_1 0 17일 남북회담본부에서 개최된 4차 평화전략자문단 회의에서 정동영 통일부 장관이 발언하고 있다./제공=통일부

정동영 통일부 장관은 17일 "한반도 문제 당사자는 남북"이라며 현재 관련 사안이 주변 강대국에 의해 좌지우지되는 상황에서 벗어날 필요성이 있음을 시사했다.정 장관은 이날 서울 남북회담본부에서 열린 한반도 평화전략자문단 제4차회의 모두발언에서 "한반도 문제의 당사자는 남북이고 우리가 상수인데, 주변국인 변수가 상수를 압도하는 상황은 비극적"이라며 "2026년 한반도 평화공존의 원년으로 만들겠다는 다짐을 다시 한번 더 상기하며 하반기 힘을 더욱 집중하겠다"고 밝혔다.앞서 이재명 대통령은 도널드 트럼프 미 대통령에게 '피스메이커' 역할을 당부하고 자신은 '페이스메이커'를 자임한 바 있다. 이 대통령은 G7 정상회의를 계기로도 트럼프 대통령과 만나 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라고 요청했다. 정 장관의 이번 발언이 그동안 한반도 문제 해결에 있어 미국의 주도적 역할을 주문했던 정부의 기조 변화를 시사하는 것인지 주목된다.이날 회의에서 전략자문단은 "정부의 선제적 조치로 초기 긴장 완화 분위기를 조성하는 데는 성공했으나 위기관리 채널 구축에는 성과를 이루지 못했다"며 "한반도 평화공존 정책의 메시지를 북한과 주변국에 일관되게 발신하는 것이 중요하다"고 제언했다.아울러 자문단은 한반도 정세 변화가 가능한 시점을 2026년 하반기로 예측하며 관련 대응 전략의 재정비 필요성을 언급했다. 특히 한중-한러 관계를 집중 관리할 필요성도 제안했다.평화전략자문단 회의는 지난 3월 이후 3개월여 만에 개최됐다. 이날 회의에서는 한반도 주변국 간 정상외교가 일단락되고 미-이란 종전 양해각서 서명을 앞두고 있는 시점에서 한반도 정세 전망 및 정부의 향후 평화공존 정책 추진 방향 등에 대한 논의가 이뤄졌다.한편 통일부는 이날 농촌진흥청과 함께 남북회담본부에서 '제2차 한반도 농업포럼'을 개최하고 과거 남북 농럽 협력 사례를 종합 분석하고 초국경 기후 위기 및 변화하는 대내외 여건 속 지속 가능한 한반도 농업 생태계 구축 방안을 모색했다. 세부적으로는 민간 차원의 남북 농업협력 경험과 과제, 북한 세포지구 축산기지 형성과 운영 한계, 북한 농업 기술 개발 동향을 고려한 남북협력 방향 등이 논의됐다.김남중 차관은 환영사에서 "남북 농업 협력은 한반도 평화와 공존, 공동 성장의 씨앗을 키워나가는 상생 협력의 장이 될 수 있다"며 "미래 지향적인 협력 모델을 발굴하고 국제사회와 ㅎ벼력 속에서도 추진 가능성을 모색해 나갈 필요가 있다"고 강조했다.김상경 농촌진흥청 차장은 "최근 기후변화와 식량안보 문제는 어느 한 지역만의 문제가 아닌 한반도 전체가 함께 대응해야 할 공동의 과제"라며 "과거의 경험을 면밀히 분석하고 변화된 환경에 부합하는 새로운 협력 모델을 준비하는 일은 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.