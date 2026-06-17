멈춰 선 옛 롯데백화점 마산점…원도심 회복 해법 찾기 본격화

경남대도약준비팀·창원시·도교육청 현장 점검

롯데백화점+마산점+현장+방문+사진+(1) 0 경남대도약준비팀 관계자들이 지역 활력 거점으로 되살리기 위해 옛 롯데백화점 마산점 현장을 방문했다./ 경남도

장기간 비어 있는 옛 롯데백화점 마산점의 활용 방안을 찾기 위해 경남도와 창원시, 경남교육청 등 관계기관이 한자리에 모였다.경남대도약준비팀은 17일 창원시 마산합포구에 위치한 구 롯데백화점 마산점을 방문해 건물 활용 가능성을 점검하고 관계기관 의견을 수렴했다.이번 현장 방문은 2024년 6월 영업 종료 이후 공실 상태가 이어지고 있는 건물의 활용 방안을 모색하고, 침체된 마산 원도심에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.옛 롯데백화점 마산점 활용은 경남도와 경남교육청, 창원시가 각각 주요 정책 과제로 검토하고 있는 사안이다.이날 현장에는 경남대도약준비팀을 비롯해 경남도와 경남교육감직 인수위원회, 경남교육청, 창원시장직 인수위원회, 창원시 관계자들이 참석했다.지하 5층, 지상 20층 규모의 건물은 판매시설과 업무시설, 교육·문화시설, 오피스텔 등을 갖춘 복합건축물이다.참석자들은 건물 구조와 공간 활용 여건을 직접 살펴보며 산하기관 이전 가능성을 비롯해 교육·문화·공공 기능을 접목한 복합 활용 방안에 대해 의견을 나눴다.특히 장기간 공실이 지속될 경우 주변 상권 침체와 원도심 공동화 현상이 더욱 심화될 수 있다는 데 공감대를 형성하고, 지역경제 회복에 도움이 될 수 있는 활용 방안을 찾는 데 힘을 모으기로 했다.경남대도약준비팀 관계자는 "옛 롯데백화점 마산점은 마산 원도심을 대표하는 상징적 공간"이라며 "지역사회와 관계기관의 의견을 충분히 반영해 도민과 지역에 실질적으로 도움이 되는 활용 방안을 검토해 나가겠다"고 말했다.