윤병태호, 미래전략위원회 가동…나주 미래 100년 설계 나선다

전문가 14명 참여 에너지·관광·농업 발전방안 논의

윤병태 0 윤병태 나주시장이 17일 '나주 대도약 미래전략위원회' 출범식에서 인사말을 하고 있다. /나주시

나주시 0 윤병태 나주시장(앞줄 왼쪽 다섯번째)이 17일 민선9기 나주 대도약 미래전략위원회 출범식을 개최한 후 이민원 위원장(네번째), 위원들과 화이팅을 외치면서 기념촬영을 하고 있다. /나주시

전남·광주 통합특별시 출범을 앞둔 나주시가 민선9기 시정 비전과 미래 성장전략 수립을 위한 민관 협력체를 출범시키고 본격적인 정책 구상에 나섰다.나주시는 17일 일자리종합지원센터에서 '나주 대도약 미래전략위원회' 출범식을 개최하고 시정 비전과 핵심 정책 방향 설정을 위한 활동을 시작했다고 밝혔다.출범식에는 윤병태 나주시장과 혁신도시정책연구원장인 이민원 위원장을 비롯해 에너지, 혁신도시, 농업, 관광, 복지, 도시개발 등 다양한 분야의 전문가와 현장 실무 경험을 갖춘 지역 인사 등 14명이 위원으로 참여했다.미래전략위원회는 민선 9기 시정 비전과 정책 방향을 수립하기 위한 민관 협력 기구로 단순 자문 기능을 넘어 실질적인 정책 발굴과 실행 방안 마련에 중점을 두고 운영한다.위원회는 에너지 산업 육성, 혁신도시 발전, 농업 경쟁력 강화, 관광 활성화, 복지 증진, 도시개발 등 주요 분야별 현안을 점검하고 민선 9기 핵심 공약의 실현 가능성과 추진 방안을 구체화하는 역할을 수행할 예정이다.특히 이달 말까지 민선 9기 나주 대도약 실현을 위한 10대 정책 공약을 집중 점검하고 실효성 있는 정책과제를 발굴해 시정 비전과 정책 기조 수립에 반영할 계획이다.시는 미래전략위원회를 중심으로 각 분야 전문가의 의견과 현장 경험을 시정에 적극 반영할 계획이다.윤병태 나주시장은 "미래전략위원회는 분야별 전문성과 현장 경험을 갖춘 위원들이 함께하는 실무 중심 협의체"라며 "전남·광주 통합이라는 대변혁의 시대에 나주가 정말 큰 역할을 해야 하고 무엇보다도 나주의 미래는 에너지, 관광, 농생명이 중요하다"고 말했다.이어 "위원들의 전문성과 경험을 바탕으로 나주의 미래 4년은 물론 향후 100년을 내다보는 발전 전략이 마련되길 기대한다"며 "민선9기 공약이 차질 없이 추진될 수 있도록 다양한 의견과 조언을 부탁드린다"고 덧붙였다.