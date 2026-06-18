익산로컬푸드직매장, 농·축산물 할인행사 2주차 돌입

24일까지 새로운 농·축산물로 장바구니 지원 지속

양파·양배추·육계 등 최대 23% 파격 혜택

농출산물 할인지원(26.6.18.~26.6.24.) 포스터 0 익산푸드통합지원센터 '농·축산물 할인지원정책' 홍보 포스터.

재단법인 익산푸드통합지원센터가 운영하는 익산로컬푸드직매장 모현점이 농·축산물 할인 지원사업 2주차 행사를 이어간다.익산푸드통합지원센터는 익산로컬푸드직매장 모현점에서 오는 24일까지 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 농·축산물 할인 지원사업을 진행한다고 18일 밝혔다.이번 행사는 지난 11일부터 진행된 1주차 행사에 이어 추진되는 것으로, 소비자는 기존 할인율 20%에 직매장 자체 할인 3%를 더해 최대 23%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인 한도는 1인당 주차별 최대 1만원이다.이번 할인 품목은 여름철 보양 수요를 반영한 육계 10호를 비롯해 계란, 돼지고기, 양파, 양배추, 대파 등 시민들의 밥상 수요가 높은 일상 식재료 위주로 구성돼 있다.이번 행사는 주차별 배정된 한도 예산이 소진될 경우 조기에 마감될 수 있다.익산푸드통합지원센터는 이번 할인 지원사업을 통해 시민들의 장바구니 부담을 줄이고 지역 농·축산물 소비 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.이병두 센터장은 "이번 2주차에는 가정 필수 식재료들을 매주 신선하고 건강한 로컬푸드를 합리적인 가격에 공급해 시민들의 장바구니 물가 안정을 위해 노력하겠다"고 전했다.