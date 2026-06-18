익산로컬푸드직매장, 농·축산물 할인행사 2주차 돌입

양파·양배추·육계 등 최대 23% 파격 혜택
익산푸드통합지원센터는 익산로컬푸드직매장 모현점에서 오는 24일까지 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 농·축산물 할인 지원사업을 진행한다고 18일 밝혔다.
이번 행사는 지난 11일부터 진행된 1주차 행사에 이어 추진되는 것으로, 소비자는 기존 할인율 20%에 직매장 자체 할인 3%를 더해 최대 23%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인 한도는 1인당 주차별 최대 1만원이다.
이번 할인 품목은 여름철 보양 수요를 반영한 육계 10호를 비롯해 계란, 돼지고기, 양파, 양배추, 대파 등 시민들의 밥상 수요가 높은 일상 식재료 위주로 구성돼 있다.
이번 행사는 주차별 배정된 한도 예산이 소진될 경우 조기에 마감될 수 있다.
익산푸드통합지원센터는 이번 할인 지원사업을 통해 시민들의 장바구니 부담을 줄이고 지역 농·축산물 소비 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
이병두 센터장은 "이번 2주차에는 가정 필수 식재료들을 매주 신선하고 건강한 로컬푸드를 합리적인 가격에 공급해 시민들의 장바구니 물가 안정을 위해 노력하겠다"고 전했다.