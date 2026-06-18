삼성전자, 어썸 인텔리전스 AI 탑재한 ‘갤럭시 A37 5G’ 출시

오는 19일 3가지 색상으로 공개

"AI와 모바일 혁신, 경험할 것"

갤럭시 A37 5G 국내 출시 (1) 0 갤럭시 A37 5G 국내 출시 관련 사진. /삼성전자

삼성전자가 '갤럭시 A37 5G'를 국내에 출시한다.18일 삼성전자가 어썸 라벤더, 어썸 화이트, 어썸 차콜 3가지 색상으로 59만 8400원의 '갤럭시 A37 5G'를 오는 19일 선보인다고 밝혔다이는 170.1mm(6.7형)의 FHD+ '슈퍼 아몰레드(Super AMOLED)' 디스플레이에 최대 120Hz 주사율을 지원해 영상 시청부터 게임까지 부드럽고 몰입감 있는 화면을 구현한다. 카메라 성능도 후면에는 5000만 화소 광각, 800만 화소 초광각, 500만 화소 접사 트리플 카메라를 탑재했다.특히 광각 카메라는 빛을 더 많이 받아들일 수 있는 1.0마이크로미터(㎛) 픽셀의 센서 사이즈를 적용했다. 저조도 환경에서도 보다 밝고 선명한 촬영을 지원한다는 게 삼성전자 관계자 설명이다. 이와 함께 탑재된 '광학식 손떨림 보정(OIS)' 기능은 촬영 시 흔들림을 줄여 다양한 순간을 더 또렷하게 담을 수 있도록 돕는다고 했다.회사는 '갤럭시 A37 5G'가 갤럭시 A시리즈 전용 모바일 AI인 어썸 인텔리전스(Awesome Intelligence)를 탑재해 AI 기능을 보다 편리하게 사용할 수 있도록 지원한다고도 강조했다. 'AI 지우개'로 사진 내 불필요한 피사체 등을 손쉽게 제거하거나 '편집 제안(Edit Suggestion)' 기능을 활용하면 AI가 이미지를 분석해 해상도 개선, 그림자 제거 등 다양한 개선 사항을 제안할 수 있다.정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 A37 5G'는 어썸 인텔리전스 AI 기능과 카메라, 디스플레이 등 일상 속 사용성을 강화한 제품"이라며 "더 많은 소비자들이 갤럭시 AI와 모바일 혁신 기능을 경험할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.