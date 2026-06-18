전국 73개 대학 참여…전북 대입박람회 7월 열린다

대입 상담부터 진학특강까지 맞춤형 진학상담
전북교육청은 7월 17일부터 18일까지 이틀간 원광대학교에서 전국 73개 대학이 참여하는 '2027학년도 대학입학정보 박람회'를 연다고 18일 밝혔다.
이번 박람회는 고교학점제 도입 및 대입 체제 변화 등의 상황에서 학생·학부모·교사에게 최신 대입 정보를 안내하고, 맞춤형 진로진학 지원을 강화하기 위해 마련됐다.
주요 내용은 대학별 상담 부스 운영, 대학별 입시설명회 및 진학특강 등이다.
특히 올해 박람회의 가장 큰 변화는 '전북 대입진학지도 지원단 상담부스' 신설이다.
지원단 상담부스는 사전 예약을 통해서만 가능하다. 희망하는 학생은 6월 19일부터 7월 11일까지 전북 진로진학 누리집에 접속해 신청하면 된다. 선착순으로 접수한다.
'릴레이 진학특강'도 4차례 이어진다. △2027학년도 수시 지원 전략 △2028학년도 대입 개편 대비 △학생부종합전형 서류·면접 △의약학계열 지원 등 학생들이 가장 궁금해하는 주제들로 구성했다.
박람회는 더 많은 인원을 수용하기 위해 이틀에 걸쳐 3개 회차로 나눠 운영된다. 1회차는 7월 17일 오후 1시부터 6시까지, 2회차는 7월 18일 오전 9시 30분부터 낮 12시 30분까지, 3회차는 같은 날 오후 2시부터 5시까지다. 회차별 중복 신청도 가능하다.
전북 진로진학 누리집에서 사전 예약 신청한 뒤 접수증을 출력해 입장 시 제출하면 된다. 현장 접수도 병행하나 회차별 적정 인원이 초과할 경우에는 입장이 제한될 수 있다.
최은이 중등교육과장은 "이번 대입 박람회가 도내 수험생들에게 든든한 길잡이가 되길 기대한다"고 말했다.