‘흉물’ 논란 창원 빅트리와 맘스프리존 수술대 오른다

강기윤 시장 당선인 ‘고강도 감사’ 주문

대상공원 맘스프리존도 부실 책임 추궁

"시민 수긍할 해법 찾아야"

★(260617)강기윤 창원시장 당선인, “빅트리·맘스프리존 시민 수긍할 해법 찾아야”(민선9기 창원특례시장직 인수위원회 대변인실) (2) 0 강기윤(중앙) 창원시장 당선인이 창원의 새로운 랜드마크가 될 것으로 기대를 모았던 빅트리 현장을 찾아 고강도 감사를 주문했다./ 창원시장 당선인 인수위원회

민선 9기 출범을 앞두고 경남 창원시의 새로운 랜드마크가 될 기대를 모았으나 도심 경관 훼손과 부실 운영 우려로 지역 내 최대 이슈로 떠오른 대상공원 '빅트리'와 '맘스프리존'이 대대적인 수술대에 오를 전망이다.강기윤 창원시장 당선인은 17일 대상공원 민간공원조성 특례사업 현장을 전격 방문해 빅트리에 대한 고강도 감사와 함께 시민들이 납득할 수 있는 근본적인 해법 마련을 강하게 주문했다.이번 현장 방문은 지역 사회에서 끊임없이 개선 요구가 분출하고 있는 빅트리의 시설 개선 방안을 모색하고, 뚜렷한 활용 계획 없이 사실상 방치된 맘스프리존의 기능과 역할을 재정립하기 위해 이뤄졌다.강 당선인은 먼저 빅트리를 찾아 시설 현황을 보고받고 외관 개선 방향을 집중 점검했다. 이 자리에서 강 당선인은 "도시 경관을 해치는 '흉물'이라는 비판을 받는 빅트리는 전면적인 감사를 통해 있는 그대로의 실체를 밝혀야 재발을 막을 수 있다"며 "현재 형태로는 절대 안 되며, 시민들이 수긍할 수 있는 조속한 해법을 찾아달라"고 지시했다.이어 방문한 맘스프리존에서는 준공 검사 과정의 부실 의혹을 정조준했다. 강 당선인은 "내용물도 없이 껍데기만 받은 상태에서 준공 검사가 통과됐다는 것은 상식적으로 이해하기 어렵다"고 질타하며 "여기에 추가 시비를 투입하는 것은 바람직하지 않으므로, 사업 부실의 책임을 전적으로 시공업자 등에게 물을 수 있는 법적·행정적 방안을 강구하라"고 촉구했다.강 당선인은 현장 점검을 마친 뒤 "전임 집행부 시절 알맹이 없는 치적 쌓기용 사업이 진행되는 동안 누구 하나 제대로 문제를 제기하지 않았다"고 꼬집으며 "과거의 잘못과 문제를 명확히 규명하지 않으면 조직의 변화도 없다"고 공직사회의 근본적인 태도 변화를 강하게 압박했다.아울러 "시민을 위한 공공시설은 조성 자체보다 시민들이 만족하고 체감할 수 있도록 운영하는 것이 핵심"이라며 "시설별 특성과 목적에 맞는 운영 방안을 제로베이스에서 전면 재검토해 시민 품으로 돌려주겠다"고 밝혔다.