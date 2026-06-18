경찰청, 민원 상담 AI 만든다…‘모두의 경찰관’ 자문단 출범

국민·현장 경찰관 200명 참여…2027년까지 107억 투입

민원 답변 생성·법령 추천부터 대국민 AI 챗봇까지 단계적 구축

2026061601001035600056141 0 경찰청./박성일 기자

경찰청이 연간 3억7000만여 건에 달하는 경찰 민원 처리 부담을 줄이고 국민의 민원 접근성을 높이기 위해 치안 특화 인공지능(AI) 서비스 개발에 나선다.경찰청은 18일 오전 10시 서울 용산구 서울드래곤시티 호텔에서 '모두의 경찰관' 국민·현장 자문단 발대식을 개최했다고 밝혔다.'모두의 경찰관'은 경찰 민원 응대와 접수, 문서 작성, 경찰관의 민원 처리 업무를 AI로 보조하기 위한 치안 특화 AI 서비스 개발 사업이다. 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 공공 인공지능전환(AX) 프로젝트의 하나로 추진된다.경찰청은 2026년 4월부터 2027년 12월까지 총 약 107억원을 투입해 경찰민원24, 182콜센터 등 기존 민원 창구와 연계한 대국민 AI 민원 상담 서비스와 경찰관 업무지원 서비스를 개발할 계획이다.경찰은 법정민원, 사이버 조회·신청, 교통·생활안전 관련 민원 등 국민 일상과 밀접한 102종의 민원 분야를 담당하고 있다. 2024년 기준 경찰이 처리한 민원은 112신고를 제외하고도 연간 3억7000만여 건에 이른다.하지만 민원 창구가 경찰민원24 홈서비스, 교통민원24, 182콜센터, 국민신문고 등으로 나뉘어 있어 국민이 어떤 창구에 어떤 방식으로 신청해야 하는지 찾는 데 어려움을 겪는 경우가 적지 않다. 현장 경찰관과 민원 담당자 역시 반복적인 단순 문의와 유사 민원 답변으로 업무 부담이 커지고 있다는 지적이 이어져 왔다.경찰청은 이 같은 문제를 해소하기 위해 ㈜씨에스리, ㈜웨슬리퀘스트 컨소시엄과 함께 '모두의 경찰관'을 개발한다. 1년 차에는 민원 답변 생성, 법령·매뉴얼 추천 등 경찰관 업무지원 기능을 구축하고, 2년 차에는 국민이 직접 활용할 수 있는 경찰 민원 처리 AI 챗봇을 구현할 예정이다.이날 출범한 국민·현장 자문단은 서비스가 국민 눈높이와 경찰 업무 흐름에 맞게 설계될 수 있도록 개발 과정에 참여하는 사용자 검증단이다. 자문단은 국민 분야 100명, 경찰 분야 100명 등 총 200명으로 구성됐다.국민 분야에는 실제 경찰 민원 서비스를 이용하는 일반 국민과 대학생, 치안 협력단체 관계자 등이 참여한다. 이들은 민원 신청 과정의 불편 사항과 개선 의견을 제시한다. AI·컴퓨터·보안 분야 연구자와 개발자, 기업·정부출연연구기관 관계자, 교수 등 전문가들도 참여해 AI 응답 품질과 모델 신뢰성, 보안성, 사용자 편의성 등을 검토한다.경찰 분야 자문단은 지역경찰, 일반민원, 182콜센터, 교통민원 담당 인력으로 구성됐다. 이들은 실제 현장에서 활용 가능한 기능을 발굴하고 보완하는 역할을 맡는다.경찰청 관계자는 "경찰 민원은 국민의 일상과 가장 가까운 행정서비스임에도 국민은 복잡한 접수 창구와 절차로 불편을 겪고, 경찰관은 반복적이고 복합적인 민원 처리로 상당한 업무 부담을 안고 있었다"며 "'모두의 경찰관'은 단순한 AI 챗봇을 넘어 국민이 체감하는 행정서비스 방식을 바꾸는 치안 AI 전환의 출발점"이라고 말했다.이어 "반복 민원 처리에 걸리는 시간을 줄여 국민에게는 더 빠르고 쉬운 민원 서비스를 제공하고, 경찰관은 현장 대응과 판단 업무에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다"며 "국민과 현장 경찰관, 전문가 의견을 반영해 실제 현장에서 신뢰받는 공공 AI 혁신 사례로 자리 잡도록 하겠다"고 덧붙였다.