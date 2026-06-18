경남 시장·군수 한자리에… 양산서 민선 8기 마지막 협의회 성료

제99차 경상남도 시장·군수협의회 개최, 복지허브타운 통해 양산 복지모델 전국 확산 기대

2026. 6. 17. 시장군수 협의회 (343) 0 양산시가 17일 양산시 복지허브타운에서 제99차 경상남도 시장·군수협의회 정기회의를 개최한 가운데 참석한 시장·군수들이 기념촬영을 하고 있다./양산시

2026. 6. 17. 시장군수 협의회 (79) 0 나동연 양산시장(왼쪽)이 17일 양산시 복지허브타운에서 열린 제99차 경상남도 시장·군수협의회 정기회의에서 인사말을 하고 있다./양산시

경남 양산시가 경남 시·군 행정협력의 중심 무대로 떠올랐다.양산시는 17일 양산시 복지허브타운에서 도내 시장·군수가 참석한 가운데 '제99차 경상남도 시장·군수협의회'를 개최했다.이번 정기회의는 민선 8기 경상남도 시장·군수협의회의 마지막 회의로, 지난 2024년 7월부터 2026년 6월까지 추진된 협의회 운영 성과를 점검하고 향후 지방행정 발전 방향을 논의하는 자리로 마련됐다. 협의회는 해당 기간 총 33건의 안건을 처리하며 도내 시·군 간 협력과 공동 현안 해결에 힘을 모아왔다.특히 이날 회의는 민선 8기 협의회의 대미를 장식하는 상징적인 자리로, 참석 단체장들은 그동안의 성과를 공유하고 지방자치 발전을 위한 협력 의지를 다시 한번 다졌다.회의 직후에는 전국 최대 규모의 복지시설로 평가받는 양산시 복지허브타운 주요 시설 견학이 이어졌다. 참석자들은 복지·돌봄·건강 기능이 집약된 복합 복지 인프라를 둘러보며 지역 맞춤형 복지정책 수립을 위한 우수사례를 공유했다.양산시는 이번 행사를 통해 복지 선도도시로서의 위상을 대내외에 알리는 한편, 부울경 중심도시로 성장하고 있는 도시 경쟁력을 적극 부각시켰다.나동연 양산시장은 "부울경 중심 도시로 도약하고 있는 양산시의 발전상을 경남 시·군과 함께 공유하게 돼 뜻깊다"며 "민선 9기에도 시·군 간 긴밀한 소통과 협력을 바탕으로 함께 성장하는 경남의 미래를 만들어 가겠다"고 말했다.한편 경상남도 시장·군수협의회는 도내 기초지방정부 간 공동 현안 협의와 정책 공조를 위해 운영되는 협의체로, 지방분권 강화와 지역 균형발전의 구심점 역할을 수행하고 있다