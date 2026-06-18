韓 국가경쟁력 6계단 상승…IMD 평가 21위 ‘역대 두 번째’

30-50클럽 중 미국 이어 두 번째…기업효율성·인프라 분야 견인

noname01 0 IMD 국가경쟁력 한국 순위변화 추이

한국이 올해 스위스 국제경영개발대학원(IMD) 국가경쟁력 평가에서 21위를 기록하며 지난해보다 6계단 상승했다.18일 재정경제부가 공개한 '2026년 IMD 국가경쟁력 평가 결과'에 따르면 한국은 전체 70개국 가운데 21위를 차지했다. 이는 1997년 IMD 평가 대상에 포함된 이후 2024년(20위)에 이어 두 번째로 높은 순위다.'30-50클럽'(1인당 국민소득 3만 달러 이상·인구 5000만 명 이상 국가) 기준으로는 미국(10위) 다음으로 이름을 올렸다. 독일(23위), 영국(24위), 일본(30위), 프랑스(36위), 이탈리아(45위)보다 높은 수준이다.분야별로는 기업효율성 분야에서 34위로 지난해(44위)보다 10계단 상승했다. 기반시설(인프라) 분야도 지난해 21위에서 올해 15위로 6계단 뛰어올랐다. 특히 과학 인프라는 2위로 높은 경쟁력을 유지했다.반면 경제성과 분야는 11위에서 14위로 3계단 하락했다. 국내경제(8→10위), 고용(5→7위), 물가(30→40위) 부문 지표가 하락 요인으로 작용했다. 정부효율성 분야는 지난해와 같은 31위를 유지했다.강기룡 재경부 차관보는 "정부는 IMD 국가경쟁력 평가 결과를 참고해 우리 경제의 강약요인을 분석하고 현재 추진 중인 제도 개선과 혁신 노력을 지속하며 종합적인 국가경쟁력 강화에 힘쓸 계획"이라고 밝혔다.