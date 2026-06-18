전국 사회서비스원 한자리에…전남서 통합돌봄 협력 해법 모색

지역 맞춤형 돌봄 모델 공유
전남도사회서비스원은 18일 '통합돌봄 시행에 따른 전국 사회서비스원 지원방안 모색 워크숍'을 개최하고 사회서비스원의 역할과 지역 간 협력체계 강화 방안을 공유했다.
이번 워크숍에는 강원특별자치도를 비롯한 전국 사회서비스원 임직원들이 참석해 각 지역의 통합돌봄 추진 현황과 우수사례를 소개하고, 지역 특성에 맞는 실질적인 지원 모델을 모색했다.
특히 강원특별자치도사회서비스원은 '재난 돌봄 대응체계와 사회서비스원의 역할'을 주제로 재난 발생 시 돌봄 공백을 최소화한 현장 사례를 발표해 참석자들의 관심을 모았다. 참석 기관들은 이를 바탕으로 지역별 재난·긴급돌봄 체계에 적용할 수 있는 방안을 함께 논의했다.
전남도사회서비스원은 의료·요양·복지서비스를 연계한 지역 통합돌봄 운영 사례와 지자체·사회서비스원·민간기관이 협력하는 현장 중심 모델을 소개하며 전국 확산 가능성을 제시했다.
또 워크숍에서는 지자체 협업 강화, 민간자원 연계, 서비스 품질관리, 재난 및 긴급돌봄 대응 등 공통 과제를 중심으로 심도 있는 의견을 나누며 전국 단위 협력 기반을 다졌다.
참석자들은 고령의 어르신이 퇴원 후에도 필요한 돌봄을 끊김 없이 받고, 장애인과 만성질환자가 익숙한 지역사회에서 의료·요양·복지서비스를 연계받을 수 있는 통합돌봄 체계 구축이 무엇보다 중요하다는 데 공감했다.
신미경 전남도사회서비스원장은 "통합돌봄은 주민이 살던 곳에서 필요한 서비스를 지속적으로 받을 수 있도록 지역사회가 함께 책임지는 시스템"이라며 "강원의 재난돌봄 사례와 전남의 협력모델 등 전국 사회서비스원의 경험을 공유해 지역별 특성에 맞는 돌봄체계를 더욱 발전시키는 계기가 됐다"고 말했다.