대안없이 분출되는 ‘장동혁 퇴진론’… 해법 못찾는 국힘 내전

당권파, 강성당원 반발 우려 신중론
張 이후 쇄신 이끌 구심점 없어 고심
韓 복당·친한계 부상 경계심도 작용
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18일 정치권에 따르면 국민의힘 내부에서는 장 대표 거취를 둘러싼 여진이 이어지고 있다. 당내 대표적 친한계 스피커인 우재준 최고위원과 비주류로 분류되는 양향자 최고위원은 최근 의원총회와 최고위원회의 등에서 장 대표를 비롯한 지도부 총사퇴를 요구했다. 당 쇄신파 모임인 '대안과 미래' 역시 지방선거 패배 책임론을 앞세워 장 대표 퇴진을 촉구하고 있다.
중진 의원들 사이에서도 장 대표 체제의 한계를 인정하는 목소리가 울리고 있다. 다만 공개적인 퇴진 요구에는 신중론이 우세한 분위기다. 장 대표를 강제로 끌어내릴 경우 강성 당원들의 반발을 불러올 수 있는 데다, 이후 당을 이끌 뚜렷한 대안 세력도 보이지 않는다는 현실론이 작용하고 있다는 분석이다.
특히 당내에서는 장 대표 퇴진론을 주도하는 세력에 대한 경계심도 존재한다. '대안과 미래'와 친한계를 중심으로 한 쇄신론이 자칫 특정 계파의 당권 장악 시도로 비칠 수 있다는 우려다. 실제 장 대표 체제가 무너질 경우 한동훈 무소속 의원의 복당과 친한계 재부상으로 이어질 수 있다는 관측도 나온다.
한 중진 의원은 "지방선거 결과에 대한 책임을 묻는 것과 지도부를 강제로 끌어내리는 것은 전혀 다른 문제"라며 "당이 또다시 극심한 계파 갈등에 빠질 수 있다는 우려가 적지 않다"고 말했다. 이어 "비당권파 의원들 사이에서도 '대안과 미래'나 친한계 중심으로 당이 재편되는 것에 대해서는 경계심이 있다"고 덧붙였다.
정치권에서도 현재 구도상 쇄신파가 당권파를 압도하기는 쉽지 않다는 분석이 나온다. 장 대표 체제에 대한 불만은 적지 않지만, 이를 대체할 세력이 친한계와 소장파, 중도 성향 의원 등으로 분산돼 있어 실질적인 힘을 모으지 못하고 있다는 것이다. 이 때문에 국민의힘 내부 갈등은 당분간 장기화할 가능성이 크다는 우려의 목소리도 나오고 있다.
최요한 정치평론가는 "국민의힘 내부에서 장 대표를 지지하는 강성 지지층 규모는 제한적이지만 조직적으로 결집돼 있다"며 "반면 반장동혁 세력은 친한계, 소장파, 중도파 등으로 흩어져 있어 수적으로 우세해도 정치적 힘을 발휘하지 못하고 있다"고 분석했다.
최 평론가는 "장 대표가 버틸 수 있는 배경도 바로 여기에 있다"며 "임기 동안 지금과 같은 갈등 국면이 이어질 가능성이 높고, 장 대표 역시 스스로 물러날 가능성은 크지 않다"고 전망했다. 이어 "당 쇄신이나 보수 재편 논의도 결국 현 지도부 바깥에서 새로운 구심점을 만드는 방식 외에는 뚜렷한 해법이 보이지 않는다"며 "지금의 국민의힘은 장 대표를 포함한 현 지도부를 정리할 방법이 마땅치 않아 보인다"고 말했다.