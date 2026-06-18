“법사위 양보 없다”… 못 박은 與

정청래 더불어민주당 대표(맨 앞줄 왼쪽 두번째)와 한병도 원내대표(세번째)를 비롯한 의원들이 18일 국회에서 열린 의원총회에서 선관위 개혁 관련 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. /송의주 기자