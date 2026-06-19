5·18 진상조사위 보고서 공개한 김창훈 함평문화원장 “함평 군민궐기대회는 역사적 사실“

"함평 군민궐기대회는 민간 주도"…함평 5월 역사성 강조

김창훈 0 김창훈 함평문화원장이 18일 함평문화원 2층 회의실에서 기자회견을 통해 "일부에서 함평 5월의 함평공원궐기대회는 광주 5.18과 관련이 없다는 주장에 대해 전혀 사실이 아니다"라고 밝히고 있다. /신동준 기자

김창훈 함평문화원장이 1980년 5월 함평공원에서 열린 군민궐기대회의 5·18 민주화운동 관련성을 부정하는 일부 주장에 대해 "사실과 다르다"며 공개 반박에 나섰다.김 원장은 지난 18일 기자회견을 열고 "1980년 5월 22일 함평공원에서 열린 군민궐기대회는 관(官) 주도가 아닌 군민들이 자발적으로 참여한 행사였다"며 "당시 상황은 국가기관의 조사보고서를 통해서도 확인됐다"고 주장했다.그는 일부에서 군민궐기대회가 군수와 경찰서장의 지시로 인한 '관' 주도로 이뤄졌다는 어처구니없는 주장과 관련 "저의 양심과 명예를 걸고 분명히 말하건데 그날의 함평공원궐기대회는 순수한 '민' 주도로 이뤄진 함평군민의 행사였음을 분명히 밝힌다"고 주장했다.뿐만 아니라 "저와 관련한 1980년 5월 22일 함평공원에서 개최된 군민궐기대회 관련 사항에 대해 분명히 말씀드릴 것은 그들이 거짓말이라고 하는 설화집에 나와 있는 내용은 역사적 사실"이라고 힘주어 말했다.김 원장은 "이와 관련해 당시 함평군민궐기대회는 역사적 사실이 국가기관 보고서를 통해 재확인 됐다"고 했다.그는 이날 기자회견을 통해 5.18민주화운동진상규명조사위원회 종합보고서 Ⅱ에 수록된 함평군민궐기대회 관련 내용을 공개했다.김 원장에 따르면 768쪽에는 "1980년 5월 22일 오전 11시경 함평 장날 김창훈 등이 주도해 200~300여 명의 군민이 참여하는 시민궐기대회가 함평공원에서 열렸다"며 "'전두환 물러가라' 등의 구호가 나왔다는 분명한 기록이 있으며 대회를 마친 시민들은 구호를 외치며 시내로 진출했다"고 기록돼 있다고 강조했다.김 원장은 "그동안 5.18 관련 역사적 사실을 왜곡했다는 비난과 의혹 제기로 어려움을 겪어왔다"며 "이번 진상조사위원회 보고서를 통해 당시 상황이 객관적으로 확인돼 억울함을 해소하게 됐다"했다.이어 "역사적 사실을 왜곡할 이유가 전혀 없다"며 "당시 함께 했던 분들과 5.18 희생자들을 생각하며 살아왔고, 이제는 떳떳하게 함평의 5월을 이야기할 수 있게 됐다"는 점을 상기시켰다.그러면서 "모든 역사는 당연한 사실에 근거해야 한다"며 "1980년대를 사셨던 분들이라면 분명이 이 사실을 기억할 것이다"면서 "저의 주장은 분명한 역사적 기록에 의한 것으로 혹여 저의 사실 증언에 대한 다른 입장이 있으시면 언제든지 이의를 제기해 주시고, 제 자신 역사와 선열들께 떳떳하고 당당하다"고 덧붙였다.